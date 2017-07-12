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12 июля 2017, 0:57 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «Амкара» победили «Браво» в товарищеском матче на сборе в Словении

МОСКВА, 12 июл — Р-Спорт. Пермский «Амкар» обыграл клуб «Браво» из Любляны в товарищеском футбольном матче на сборе в Словении.

Пермский <span class=error>Амкар</span> обыграл клуб Браво из Любляны в товарищеском футбольном матче на сборе в Словении. Увеличить
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Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Амкара». В составе пермяков дубль оформил Дарко Бодул (50-я и 75-я минуты), еще один мяч забил Алихан Шаваев (83).

«Амкар» в стартовом туре Российской премьер-лиги 16 июля сыграет в гостях с грозненским «Ахматом».

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