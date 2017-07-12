Футболисты «Амкара» победили «Браво» в товарищеском матче на сборе в Словении

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Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Амкара». В составе пермяков дубль оформил Дарко Бодул (50-я и 75-я минуты), еще один мяч забил Алихан Шаваев (83).