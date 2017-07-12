«Ахмат»: курс на Европу

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ТРЕНЕР

Олег КОНОНОВ

В «Краснодаре» Олег Кононов создал одну из самых ярких команд премьер-лиги, за игрой которой было приятно наблюдать. Теперь очень интересно посмотреть, какой станет новая команда тренера. Футболисты уже отмечают комбинационный стиль, прививаемый «Ахмату» Кононовым. При этом планируется сочетать новшества с традиционными агрессивными действиями в отборе.

«Всегда старался ставить такой футбол, чтобы он радовал зрителей и ироков, — рассказал о своих планах клубной пресс-службе Кононов. — Не могу сказать, что все будет так же, как в “Краснодаре” — хочется, чтобы лучше».

ТРАНСФЕРЫ

Пришли : п. Лео Жаба (Коринтианс), з. Филипе Сампайю (Боавишта), п. Швец (Вильярреал), п. Раванелли (Понте Прета).

Ушли : н. Лебеденко (Арарат М), п. Кацаев (Анжи, продление аренды), п. Кузяев (Зенит), в. Годзюр (Урал), п. Оздоев (Рубин, из аренды), з. Дьембер (Рома, из аренды), п. Грозав (контракт), п. Пирис (контракт), п. Педру Кен (контракт).

Объективно, из ушедших потерей стоит считать только прогрессировавшего и превратившегося в твердого игрока основы Кузяева. Вместе с тем, «Ахмат» сохранил ключевых исполнителей, продлив контракт с Семеновым и подписав новое соглашение с Олегом Ивановым. По новичкам просматриваются две тенденции. Во-первых, выступавший в Испании Швец, а также три бразильца знают, что такое комбинационный футбол. Во-вторых, все трансферы можно расценитьь, как инвестиции в будущее как с точки зрения заработка на последующих продажах, так и в плане развития клуба. Швец — 24 года, и он из квартета вновь пришедших — самый опытный. Получившему имя в честь знаменитого итальянского форварда Раваннелли — 19, Жабе на год меньше, а за плечами 22-летнего Филипе Сампайю три года выступлений в португальском чемпионате. Так что в Грозном поменяли не только название клуба и главного тренера, но и подход к комплектованию.

ИЗМЕНЕНИЯ

Если с атакующими хавбеками и отчасти форвардами у «Ахмата» проблем нет, то уход Кузяева и Пириса требует укрепления опорной зоны. Не помешают команде и новые защитники. Прежде всего, речь о тех, кто умеет работать по всей бровке от флажка до флажка. В разное время в прессе проходила информация об интересе грозненцев к двум бразильцам — Рафаэлу Фостеру из луганской «Зари» и натурализованному игроку сборной Венгрии Паулу Винисиусу. Правда, оба выступают в центре обороны и вряд ли потребуются после подписания Сампайю. Упоминавшийся применительно к «Тереку» в конце весны Абазов — фланговый игрок, но, судя по последним контрольным матчам, «Тосно» он вряд ли покинет.

СОСТАВ

Схема 4−5−1, легко трансформирующуюся в атакующую 4−3−3 — явно не догма для Кононова. Напротив, в предсезонных спаррингах (когда объявлялся состав) в старте значилось пять игроков обороны, так что работавшая в прошлом чемпионате расстановка с тремя центральными защитниками по-прежнему актуальна. Благо, игроков этого амплуа в распоряжении тренерского штаба достаточно. Раванелли уже попал в обойму в средней линии, где есть простор для творчества. Можно сыграть с двумя форвардами, добавив к Балаю напарника, можно сделать акцент на флангах, поставив на скоростной дриблинг Бериши и таланты нередко выходившего на фланге Жабы. А есть вариант с Ивановым, располагающимся над тройкой полузащитников и глубже единственного нападающего.

КАЛЕНДАРЬ

16 июля. «Амкар» (д)

23 июля. «Ростов» (г)

29 июля. «Динамо» (д)

5 августа. «Уфа» (г)

10 августа. «Краснодар» (д)

13 августа. «Зенит» (г)

21 августа. «Арсенал» (д)

27 августа. ЦСКА (г).

ПРОГНОЗ

В прошлом сезоне грозненцы финишировали на пятом месте, которое по итогам стартующего чемпионата гарантированно будет еврокубковым. Очевидно, что опускаться ниже «Ахмат» не собирается, хотя при определенных раскладах в Кубке России окно в Европу распахнет и шестая строчка. Исходя из стабильной ситуации в клубе, сильного тренера и качественного подбора исполнителей, можно говорить, что давняя мечта грозненцев вновь сыграть в евротурнире получила шанс стать реальностью. Команда поведет борьбу за место в пятерке, хотя конкуренция наверняка будет серьезной.