«Ахмат»: курс на Европу
«СЭ» продолжает представление участников чемпионата России-2017/18. На очереди — клуб из Грозного, у которого теперь новое название.
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ТРЕНЕР
Олег КОНОНОВ
В «Краснодаре» Олег Кононов создал одну из самых ярких команд
«Всегда старался ставить такой футбол, чтобы он радовал зрителей и ироков, — рассказал о своих планах клубной
ТРАНСФЕРЫ
Пришли: п. Лео Жаба (Коринтианс), з. Филипе Сампайю (Боавишта), п. Швец (Вильярреал), п. Раванелли (Понте Прета).
Ушли: н. Лебеденко (Арарат М), п. Кацаев (Анжи, продление аренды), п. Кузяев (Зенит), в. Годзюр (Урал), п. Оздоев (Рубин, из аренды), з. Дьембер (Рома, из аренды), п. Грозав (контракт), п. Пирис (контракт), п. Педру Кен (контракт).
Объективно, из ушедших потерей стоит считать только прогрессировавшего и превратившегося в твердого игрока основы Кузяева. Вместе с тем, «Ахмат» сохранил ключевых исполнителей, продлив контракт с Семеновым и подписав новое соглашение с Олегом Ивановым. По новичкам просматриваются две тенденции.
ИЗМЕНЕНИЯ
Если с атакующими хавбеками и отчасти форвардами у «Ахмата» проблем нет, то уход Кузяева и Пириса требует укрепления опорной зоны. Не помешают команде и новые защитники. Прежде всего, речь о тех, кто умеет работать по всей бровке от флажка до флажка. В разное время в прессе проходила информация об интересе грозненцев к двум бразильцам — Рафаэлу Фостеру из луганской «Зари» и натурализованному игроку сборной Венгрии Паулу Винисиусу. Правда, оба выступают в центре обороны и вряд ли потребуются после подписания Сампайю. Упоминавшийся применительно к «Тереку» в конце весны Абазов — фланговый игрок, но, судя по последним контрольным матчам, «Тосно» он вряд ли покинет.
СОСТАВ
Схема 4−5−1, легко трансформирующуюся в атакующую 4−3−3 — явно не догма для Кононова. Напротив, в предсезонных спаррингах (когда объявлялся состав) в старте значилось пять игроков обороны, так что работавшая в прошлом чемпионате расстановка с тремя центральными защитниками
КАЛЕНДАРЬ
16 июля. «Амкар» (д)
23 июля. «Ростов» (г)
29 июля. «Динамо» (д)
5 августа. «Уфа» (г)
10 августа. «Краснодар» (д)
13 августа. «Зенит» (г)
21 августа. «Арсенал» (д)
27 августа. ЦСКА (г).
ПРОГНОЗ
В прошлом сезоне грозненцы финишировали на пятом месте, которое по итогам стартующего чемпионата гарантированно будет еврокубковым. Очевидно, что опускаться ниже «Ахмат» не собирается, хотя при определенных раскладах в Кубке России окно в Европу распахнет и шестая строчка. Исходя из стабильной ситуации в клубе, сильного тренера и качественного подбора исполнителей, можно говорить, что давняя мечта грозненцев вновь сыграть в евротурнире получила шанс стать реальностью. Команда поведет борьбу за место в пятерке, хотя конкуренция наверняка будет серьезной.
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