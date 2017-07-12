ЦСКА и «Локомотив» отказались от покупки Рыбуса
Столичные клубы не смогли договориться с представителями польского игрока французского «Лиона».
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Возвращение в РФПЛ польского полузащитника Мацея Рыбуса, год назад перешедшего из грозненского «Терека» во французский клуб «Лион», не состоялось. По информации «Известий», проявлявшие заинтересованность в приобретении игрока лидеры российского футбола — ЦСКА и московский «Локомотив» — не смогли найти взаимопонимания с представителями спортсмена.
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— ЦСКА
Официальный представитель польского футболиста Мариуш Пекарски заявил «Известиям», что на сегодня конкретного предложения от ЦСКА у его клиента нет.
— Это правда, что ЦСКА интересовался Рыбусом, — рассказал «Известиям» Мариуш Пекарски. — Но сейчас запросов нет. Я же не буду сам навязывать Рыбуса клубу и каждый день им звонить. В ЦСКА знают мой номер телефона и могут связаться со мной в любое время. Я открыт для диалога.
Помимо ЦСКА интерес к Мацею Рыбусу также проявлял и столичный «Локомотив». Однако и «железнодорожники» в итоге отказались от идеи подписания контракта с польским футболистом. По сообщению источника «Известий» в руководстве столичного клуба, кандидатура Рыбуса не устроила главного тренера команды Юрия Семина.
— Вариант с покупкой Рыбуса был интересен «Локомотиву», — пояснил представитель «Локомотива». — Селекционный отдел клуба считал, что футболист такого уровня может качественно усилить команду. Однако по решению Юрия Семина «железнодорожники» были вынуждены отказаться от подписания контракта с полузащитником.
Стоит отметить, что пока карьера Мацея Рыбуса в чемпионате Франции складывается не самым лучшим образом — в минувшем сезоне футболист сыграл с первой до последней минуты всего в 10 матчах. Полузащитник чаще оказывался на скамейке запасных, а то и вовсе не попадал в заявку на игру. При этом в списке результативных действий футболиста значатся лишь две голевые передачи и два гола. По информации «Известий», польский игрок точно сменит клубную прописку нынешним летом, однако его возвращение в российский чемпионат маловероятно.
Мацей Рыбус начал профессиональную карьеру в польской «Легии», в составе которой он выступал с 2007 по 2012 год. Следующим клубом футболиста стал «Терек». В российской команде Мацей
На сегодня эксперты оценивают трансферную стоимость Мацея Рыбуса в €4 млн.
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