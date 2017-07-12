ЦСКА и «Локомотив» отказались от покупки Рыбуса

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Возвращение в РФПЛ польского полузащитника Мацея Рыбуса, год назад перешедшего из грозненского «Терека» во французский клуб «Лион», не состоялось. По информации «Известий», проявлявшие заинтересованность в приобретении игрока лидеры российского футбола — ЦСКА и московский «Локомотив» — не смогли найти взаимопонимания с представителями спортсмена.

Межсезонье в российском футболе подходит к концу. Команды Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) вышли из отпуска и готовятся к новому сезону, который стартует уже в конце нынешней недели. При этом селекционную работу клубы могут вести вплоть до конца августа. Большинство отечественных команд активно проявляют себя на трансферном рынке, чего нельзя сказать, к примеру, про ЦСКА — этим летом армейцы не совершили еще ни одного трансфера на вход. По данным источника «Известий» в московском клубе, не стоит ждать от армейцев крупных приобретений и в ближайшее время. Вопрос с переходом Мацея Рыбуса, которым красно-синие активно интересовались в ходе летнего трансферного периода, вероятнее всего, будет закрыт.

— ЦСКА по-прежнему интересен Рыбус, — рассказал «Известиям» источник в столичном клубе. — Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко планировал усилить левый фланг команды, и кандидатура польского полузащитника, хорошо знакомого с реалиями российского чемпионата, его полностью устраивала. Однако руководству клуба не удается найти взаимопонимания со стороной игрока в финансовом плане. Предпосылок к тому, что трансфер все-таки состоится, сейчас нет.

Официальный представитель польского футболиста Мариуш Пекарски заявил «Известиям», что на сегодня конкретного предложения от ЦСКА у его клиента нет.

— Это правда, что ЦСКА интересовался Рыбусом, — рассказал «Известиям» Мариуш Пекарски. — Но сейчас запросов нет. Я же не буду сам навязывать Рыбуса клубу и каждый день им звонить. В ЦСКА знают мой номер телефона и могут связаться со мной в любое время. Я открыт для диалога.

Помимо ЦСКА интерес к Мацею Рыбусу также проявлял и столичный «Локомотив». Однако и «железнодорожники» в итоге отказались от идеи подписания контракта с польским футболистом. По сообщению источника «Известий» в руководстве столичного клуба, кандидатура Рыбуса не устроила главного тренера команды Юрия Семина.

— Вариант с покупкой Рыбуса был интересен «Локомотиву», — пояснил представитель «Локомотива». — Селекционный отдел клуба считал, что футболист такого уровня может качественно усилить команду. Однако по решению Юрия Семина «железнодорожники» были вынуждены отказаться от подписания контракта с полузащитником.

Стоит отметить, что пока карьера Мацея Рыбуса в чемпионате Франции складывается не самым лучшим образом — в минувшем сезоне футболист сыграл с первой до последней минуты всего в 10 матчах. Полузащитник чаще оказывался на скамейке запасных, а то и вовсе не попадал в заявку на игру. При этом в списке результативных действий футболиста значатся лишь две голевые передачи и два гола. По информации «Известий», польский игрок точно сменит клубную прописку нынешним летом, однако его возвращение в российский чемпионат маловероятно.

Мацей Рыбус начал профессиональную карьеру в польской «Легии», в составе которой он выступал с 2007 по 2012 год. Следующим клубом футболиста стал «Терек». В российской команде Мацей по-настоящему раскрылся и стал одним из лидеров не только грозненцев, но и национального первенства. Летом 2016 года Рыбус перешел во французский «Лион». Также полузащитник выступает за сборную Польши. В составе команды своей страны он провел на поле 44 матча, забил два мяча и сделал 10 результативных передач.

На сегодня эксперты оценивают трансферную стоимость Мацея Рыбуса в €4 млн.