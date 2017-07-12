«Лимит снизит количество некачественных легионеров в РФПЛ»
По мнению экспертов, критикой лимита прикрывают коллапс системы подготовки спортивного резерва.
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В сезоне-2018/19 в российской футбольной
Стоит отметить, что в феврале 2015 года исполком РФС уже утверждал похожий лимит — «10+15» (десять легионеров и 15 россиян в заявке). Однако эта формула не получила одобрения в Министерстве спорта с формулировкой «такой лимит не защищает интересы российских игроков».
Спустя месяц члены исполкома практически единогласно проголосовали за лимит «6+5» (на поле одновременно смогут находиться не более шести иностранных футболистов). Этот лимит действует по сей день, и именно по этой формуле будет проводиться сезон-2017/18. А вот с сезона 2018/19 лимит «будет в заявке, а не на поле». Об этом в ходе «правительственного часа» в Госдуме 5 июля заявил
Напомним, схема лимита «10+15» была предложена специально созданной комиссией РФС, которую возглавлял чемпион СССР, председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.
— Когда мы разрабатывали эту схему лимита, в чемпионате России играло около 300 легионеров, — отметил в беседе с «Известиями» Михаил Гершкович. — Поэтому наше решение,
По мнению
— Нынешняя схема, на мой взгляд, не работает, — заявил «Известиям» Андрей Червиченко. — Успехов у нашей сборной нет, а все телодвижения вокруг лимита происходят именно ради улучшения игры нашей национальной команды. Не знаю, какая схема лучше — «10+15» или «8+17». Но можно сначала попробовать максимальную квоту для легионеров, а потом ее постепенно уменьшать. Ведь у клубов сейчас довольно много иностранцев на контрактах, и с ними надо будет
Андрей Червиченко не согласен с тезисом, что лимит убивает конкуренцию и способствует неадекватным заработкам россиян.
— Когда рассуждают о том, что лимит убивает конкуренцию и создает тепличные условия нашим футболистам, это похоже на сознательный увод разговора от реальных проблем, — продолжил он. — Критикой лимита просто покрывают полный коллапс системы подготовки резерва,
Стоит отметить, что ограничения на приглашение иностранных футболистов есть во всех четырех странах, которые добились права сыграть в полуфинале последнего чемпионата мира. Клуб бразильской серии А не имеет права заявлять более пяти легионеров на сезон. В Аргентине формула лимита еще более строгая: не более четырех иностранных футболистов в основном составе.
В Германии с сезона-2006/07, напротив, отменили всякие ограничения на легионеров, но обязали клубы включать в заявки на сезон восемь своих воспитанников. Под доморощенным игроком здесь понимается футболист, который в возрасте от 15 до 21 года был заявлен клубом как минимум в течение трех сезонов. В Голландии лимита на легионеров также нет (таким спортсменом там считается футболист, не имеющий паспорта ЕС). Однако там есть одно важное условие — иностранный игрок по контракту должен получать высокую зарплату (средний уровень оплаты в высшей голландской лиге, умноженный на коэффициент 1,5).
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