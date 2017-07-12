Парфенов, Божович, Григорян. Приказано выжить
15 июля стартует чемпионат России-2017/18. Начинаем представление участников турнира с клубов, задача которых не вылететь в ФНЛ.
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Предсезонные расклады нередко рушатся
Поэтому «хоронить» «Анжи», «Арсенал», «Тосно» и «СКА-Хабаровск» не станем. Но
«Тосно» и «СКА-Хабаровск»
Два других предполагаемых участника борьбы за сохранение прописки в
А тульский коллектив спасся в конце мая от вылета благодаря фарту. Сначала повезло попасть в 30-м туре на «Спартак», который уже вовсю праздновал чемпионство, и избежать за счет победы над
Еще один довод считать именно эти четыре клуба самыми слабыми на бумаге — стоимость составов. Согласно данным авторитетного портала transfermarkt.de, «СКА-Хабаровск» (7,85 миллионов евро), «Анжи» (13,6), «Тосно» (13,65) и «Арсенал» (14,55) занимают в РФПЛ последние четыре места.
Впрочем, всегда можно найти и положительные аргументы. Так Божовичу часто бывает комфортно работать с темными лошадками, особенно в первый сезон, — вспомним удачный этап с «Амкаром» (4-е место) и Кубок России с «Ростовом», к тому же с финансами у «Арсенала» сейчас порядок. «Анжи» Александра Григоряна уже весной показал в нескольких матчах, что кусаться и жалить он умеет, да и с мотивацией там точно все будет как надо. Молодой тренерский штаб Дмитрия Парфенова и Владимира Бесчастных привел к уверенному успеху «Тосно», причем клуб забил всего на один мяч меньше «Динамо», а сейчас удалось пополнить состав не самыми последними исполнителями: Дудиевым и Юрченко, Андерсоном Карвалью и Мелкадзе. Попортят кровь соперникам и хабаровчане — хотя бы за счет изматывающих перелетов, приспособиться к которым каждому будет сложно.
1-й тур
15 июля, суббота
Тосно — Уфа (17.30)
Анжи — ЦСКА (20.00)
16 июля, воскресенье
18 июля, вторник
Локомотив — Арсенал (19.30).
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