Парфенов, Божович, Григорян. Приказано выжить

Предсезонные расклады нередко рушатся из-за неожиданных сюрпризов. Одни клубы, изначально получившие у футбольной общественности статус аутсайдеров, вдруг щелкают всех по носу и поднимаются наверх. Другие, которые на бумаге, напротив, сильнее, начинают раздаривать очки на ровном месте, на глазах теряют уверенность и падают в пропасть.

Поэтому «хоронить» «Анжи», «Арсенал», «Тосно» и «СКА-Хабаровск» не станем. Но все-таки если включить обычную логику, сравнить составы всех команд, взглянуть на историю предыдущих сезонов, сейчас именно эти четыре команды видятся в роли борцов за выживание.

«Тосно» и «СКА-Хабаровск» только-только поднялись наверх, причем впервые в истории, у них пока нет никакого опыта, чтобы сразу же почувствовать себя среди элиты уютно. Разница между РФПЛ и ФНЛ огромна, и даже видавший виды Роберт Евдокимов с «Оренбургом» в минувшем чемпионате не справился, при не самой плохой игре оказавшись в стыковых матчах, а после которых — как раз «благодаря» Хабаровску — опустился в первый дивизион.

Два других предполагаемых участника борьбы за сохранение прописки в премьер-лиге — «Анжи» и «Арсенал» — тоже попали в список не из-за какой-то предвзятости, а по обычным математическим подсчетам. Махачкалинцы заняли в прошлом сезоне 12-е место, провалив концовку и избежав стыков только по дополнительным показателям. Сейчас команда снова, в третий раз за год, перестроилась (14 человек пришло, 16 — ушло), и какой она предстанет в новом чемпионате — загадка.

А тульский коллектив спасся в конце мая от вылета благодаря фарту. Сначала повезло попасть в 30-м туре на «Спартак», который уже вовсю праздновал чемпионство, и избежать за счет победы над красно-белыми прямого вылета. А затем «оружейники» едва-едва унесли ноги от «Енисея», одолев красноярцев только за счет гола на чужом поле. Потом шла долгая эпопея со сменой тренера, и спустя месяц переговоров с разными специалистами удалось подписать Миодрага Божовича. Последние этапы российской карьеры у черногорца — что с «Ростовом», что с «Локомотивом» — трудно назвать успешными.

Еще один довод считать именно эти четыре клуба самыми слабыми на бумаге — стоимость составов. Согласно данным авторитетного портала transfermarkt.de, «СКА-Хабаровск» (7,85 миллионов евро), «Анжи» (13,6), «Тосно» (13,65) и «Арсенал» (14,55) занимают в РФПЛ последние четыре места.

Впрочем, всегда можно найти и положительные аргументы. Так Божовичу часто бывает комфортно работать с темными лошадками, особенно в первый сезон, — вспомним удачный этап с «Амкаром» (4-е место) и Кубок России с «Ростовом», к тому же с финансами у «Арсенала» сейчас порядок. «Анжи» Александра Григоряна уже весной показал в нескольких матчах, что кусаться и жалить он умеет, да и с мотивацией там точно все будет как надо. Молодой тренерский штаб Дмитрия Парфенова и Владимира Бесчастных привел к уверенному успеху «Тосно», причем клуб забил всего на один мяч меньше «Динамо», а сейчас удалось пополнить состав не самыми последними исполнителями: Дудиевым и Юрченко, Андерсоном Карвалью и Мелкадзе. Попортят кровь соперникам и хабаровчане — хотя бы за счет изматывающих перелетов, приспособиться к которым каждому будет сложно.

1-й тур

15 июля, суббота

Тосно — Уфа (17.30)

Анжи — ЦСКА (20.00)

16 июля, воскресенье

СКА-Хабаровск — Зенит (11.00)

18 июля, вторник

Локомотив — Арсенал (19.30).