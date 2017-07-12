Перегудов: Объединение коммерческих прав со стадионом наиболее выгодно «Динамо»
МОСКВА, 11 тюля. /ТАСС/. Объединение коммерческих прав со стадионом «Динамо» и его совместное использование с «ВТБ Арена парк», не предполагающее арендной платы, является наиболее выгодным вариантом для футбольного клуба «Динамо». Такое мнение высказал руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов, слова которого ТАСС предоставила пресс- служба проекта.
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Ранее генеральный директор ФК «Динамо» Евгений Муравьев заявил на встрече с болельщиками, что клуб может отказаться проводить матчи на стадионе в Петровском парке, реконструкция которого должна завершиться весной 2018 года.
«ВТБ Арена — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина» строится как домашний стадион ФК «Динамо Москва», — сказал Перегудов. — Существует несколько вариантов использования стадиона футбольным клубом, начиная от арендных отношений с
«Нам кажется, что вариант совместного использования более выгоден футбольному клубу. Управляющая компания и футбольный клуб ведут активное обсуждение всех вариантов, создана совместная рабочая группа. Важно в ходе переговоров проявлять терпение и стремиться найти взаимоприемлемые решения», — добавил он.
«Уверен, что опираясь на наши партнерские отношения с обществом “Динамо” и тот факт, что банк ВТБ является генеральным спонсором футбольного клуба и одновременно финансовым партнером проекта “ВТБ Арена парк”, мы придем в этих обсуждениях к консенсусу. Тем более, что время на это у нас есть», — сказал Перегудов.
Стадион «Динамо», вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с «ВТБ Ареной» — дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты.
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