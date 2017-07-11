Новичок РФПЛ «Тосно» разгромил словенский «Анкаран» в контрольном матче
МОСКВА, 11 июл —
Р-Спорт. Футболисты «Тосно» на тренировочном сборе в Словении крупно обыграли местный «Анкаран», который по итогам прошедшего сезона вышел в элитный дивизион чемпионата своей страны.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Игра, состоявшаяся во вторник, закончилась со счетом 4:0 в пользу команды из Ленинградской области. В составе победителей дубль оформил Евгений Марков (30-я и 45-я минуты), по мячу забили Ян Казаев (67) и Рустем Мухаметшин (90, с пенальти).
«Тосно» в прошлом сезоне занял второе место в первенстве ФНЛ и впервые в своей истории вышел в РФПЛ, где стартует 15 июля домашним матчем с «Уфой».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter