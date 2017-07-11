Новичок РФПЛ «Тосно» разгромил словенский «Анкаран» в контрольном матче

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Игра, состоявшаяся во вторник, закончилась со счетом 4:0 в пользу команды из Ленинградской области. В составе победителей дубль оформил Евгений Марков (30-я и 45-я минуты), по мячу забили Ян Казаев (67) и Рустем Мухаметшин (90, с пенальти).

«Тосно» в прошлом сезоне занял второе место в первенстве ФНЛ и впервые в своей истории вышел в РФПЛ, где стартует 15 июля домашним матчем с «Уфой».