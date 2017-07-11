Роберто Манчини: В новом сезоне Дзюба и Кокорин должны забить минимум 35 голов

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НЕ ДУМАЮ, ЧТО ВОЗВРАЩЕНИЕ АРШАВИНА ВОЗМОЖНО

— «Зенит» уже заключил контракты с восемью футболистами: защитниками Терентьевым и Богаевым, хавбеками Паредесом, Ерохиным, Кузяевым и Нобоа, нападающими Дриусси и Полозом. Сколько еще приобретений планируется?

— Подписывать футболистов — процесс не простой и не быстрый. С некоторыми потенциальными новичками переговоры еще даже не начались. Поэтому не могу сказать, сколько их в итоге окажется. Тем более, нет стопроцентного понимания, кто покинет команду. А, вообще, покупки и продажи зависят не только от меня, но и от многих других людей в «Зените».

— Как выстроено ваше взаимодействие с клубом в плане поиска и приобретения игроков?

— По тренировкам и контрольным матчам выделяем слабые позиции, затем вместе с Оресте Чинквини тщательно изучаем, кто их может закрыть. Кандидатов рассматриваем из самых разных чемпионатов. Потом я определяю лучшего и выношу на рассмотрение руководства «Зенита».

— Позиция центрального защитника — самая «горящая»?

— Да, это точно, тут мы действительно нуждаемся в усилении. Но не могу сказать, что тут все «горит» и есть жуткая спешка: все стараемся делать размерено, шаг за шагом. Трансферное окно не закрыто и еще есть время, чтобы подобрать оптимального исполнителя.

— Один из кандидатов — защитник «Сан-Паулу» Родригу Кайю, верно?

— Он находится в группе из четырех-пяти претендентов на переход, из них и выбираем. Так что Кайю — лишь один из тех, на кого обратили пристальное внимание.

— Почему «Зенит» отказался от коллеги бразильца по амплуа — грека Костаса Маноласа?

— Это отличный футболист. Вначале планировали выкупить у «Ромы» его и Паредеса. И до какого-то момента все шло хорошо, а аргентинца в итоге приобрели. Но что случилось с Маноласом, почему все сорвалось в последний момент, понятия не имею. Хотя мы все уже верили, что этот игрок — наш. Жаль, что так получилось, конечно. Но по большому счету ничего страшного не произошло.

— Какие качества вас привлекли в нападающем Себастьяне Дриусси? И известно ли вам, что аргентинцы адаптируются обычно в России хуже, чем бразильцы?

— Дриусси может стать удивительным форвардом. До того, как заключить соглашение, следил за ним на протяжении трех лет — с тех пор, когда он только начинал выступать за «Ривер Плейт». Что касается аргентинцев в целом, то в моих прежних командах их было много, и все они очень сильны духом. Не думаю, что у Дриусси возникнут какие-то проблемы с адаптацией, хотя, конечно, менять обстановку, город, страну, чемпионат, да по сути — всю жизнь, трудно, особенно в юном возрасте.

— Аршавин может вернуться?

— Знаю, что это очень большой игрок для «Зенита», в курсе какой вклад он внес в историю клуба и очень высоко его оцениваю. Но не думаю, что возвращение сейчас возможно. Вероятность такого сценария невелика. Нам нужны игроки, которые смогут освежить команду и будут двигаться вместе с ней вперед.

ПРИСЛУШАЮСЬ К СОВЕТУ КАРРЕРЫ

— Один из главных соперников «Зенита» в чемпионате России — «Спартак». Добавляет ли этому противостоянию остроты то, что обе команды возглавляют итальянские тренеры?

— Для нас главное дерби — «Зенит» — «Зенит-2» (улыбается). Со «Спартаком» будут хорошие матчи, итальянское противостояние добавит эмоций. Массимо Каррера провел большую работу, и он, безусловно, заслужил победу в чемпионате России. При этом уважаем всех соперников. Есть еще отличный клуб ЦСКА. И множество других. «Спартак» — не единственная опасная команда в премьер-лиге. Но мы должны помнить, что мы — «Зенит», и бояться в первую очередь должны нас.

— Вы лично знакомы с Каррерой?

— Да, конечно — играли в одно время. Мы из одной эпохи, поэтому, конечно, знаем друг друга.

— В одном из недавних интервью Карреру спросили, чтобы он посоветовал Манчини. Он сказал: «Не свистеть в доме». Какой совет вы дадите Массимо?

— Знаю, что он имел в виду и принимаю этот совет: свист в доме приводит к отсутствию благосостояния и жизненным неудачам. Поэтому учту это. А я не могу пока советовать, потому что Россию Каррера изучил лучше меня и провел здесь больше времени.

— Каким вы видите будущее в «Зените» Александра Кокорина и Артема Дзюбы?

— От этих двух футболистов ожидаем очень многого. Они уже не мальчики и хорошо знают российский чемпионат. Оба — высококлассные профессионалы. В наступающем сезоне на двоих должны забить минимум 35 голов. В то же время Кокорин и Дзюба обязаны соблюдать дисциплину — как на поле, так и за его пределами. И им еще есть, что доказывать в «Зените».

— Два этих форварда, а также хавбек Олег Шатов пропустили Кубок конфедераций. Вместе с тем главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил пожелание, чтобы клубные тренеры с ним общались — причем напрямую, а не через прессу. У вас уже есть номер его телефона?

— Еще нет, и пока ему, откровенно говоря, нечего сказать. Но когда встретимся, и он захочет побеседовать, обязательно обсудим все интересующие его вопросы. Я в «Зените», чтобы помочь футболистам, в том числе, трем упомянутым, забивать и побеждать. Если станут это делать, то обязательно вернутся в национальную команду. Такие игроки не уйдут от внимания Черчесова, чью работу как тренера сборной, высоко ценю. Это большой профессионал.