Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30356192/
11 июля 2017, 22:48 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Итальянский тренер вратарей приступил к работе в «Зените»

Массимо Баттара вошёл в тренерский штаб «Зенита», сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

Итальянский тренер вратарей приступил к работе с командой в паре с Михаилом Бирюковым.

Баттара родился 3 мая 1963 года в Генуе. В качестве футболиста выступал за «Болонью», «Молинелле», «Виаданезе», «Сампдорию», «Самбенедеттезе», «Путеолану», «Казертану», «Салернитану», «Лечче», СПАЛ и «Сассуоло». В 1997-м начал тренерскую карьеру в «Модене». Кроме того, Баттара работал в «Аль-Иттихаде», «Наполи», «Реджине», «Специи», «Беневенто», «Манчестер Сити», «Шальке», «Пуне Сити» и «Астон Вилле».

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

8 легионеров на сезон: и только ЦСКА по барабану

8 легионеров на сезон: и только ЦСКА по барабану

Судя по всему, с сезона-2018/19 российская премьер-лига станет жить по лимитному правилу «8 иностранцев + 17 россиян» в заявке. Соответствующее решение должны принять в сентябре. Разбираемся, чем это грозит клубам, которые по итогам минувшего чемпионата и Кубка страны отобрались в еврокубки. Кому угрожает новый лимит?
Еще 7 новостей  Все новости
1 июля

Лучшие веломаршруты города: фотоподборка

«Ты куда собрался, идиот?». История одной комы и одного прыжка

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера