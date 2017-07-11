Итальянский тренер вратарей приступил к работе в «Зените»

Итальянский тренер вратарей приступил к работе с командой в паре с Михаилом Бирюковым.



Баттара родился 3 мая 1963 года в Генуе. В качестве футболиста выступал за «Болонью», «Молинелле», «Виаданезе», «Сампдорию», «Самбенедеттезе», «Путеолану», «Казертану», «Салернитану», «Лечче», СПАЛ и «Сассуоло». В 1997-м начал тренерскую карьеру в «Модене». Кроме того, Баттара работал в «Аль-Иттихаде», «Наполи», «Реджине», «Специи», «Беневенто», «Манчестер Сити», «Шальке», «Пуне Сити» и «Астон Вилле».