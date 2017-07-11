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11 июля 2017, 22:04 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «Урала» сыграли вничью с сербским «Динамо» в товарищеском матче

МОСКВА, 11 июл — Р-Спорт. Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с сербским «Динамо» (Вране) в товарищеском футбольном матче на сборе в Словении.

Екатеринбургский Урал сыграл вничью с сербским Динамо (Вране) в товарищеском футбольном матче на сборе в Словении. Увеличить
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Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 1:1. В составе «Урала» отличился Александр Павленко (58-я минута).

«Урал» в первом туре нового сезона Российской премьер-лиги 15 июля примет «Ростов».

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