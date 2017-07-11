Титов: ВТБ всегда исходил из того, что «ВТБ Арена парк» является домашней ареной «Динамо»
МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. ВТБ всегда исходил из того, что «ВТБ Арена парк» является домашним стадионом московского футбольного клуба «Динамо». Об этом ТАСС заявил первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ, член совета директоров
бело-голубых Василий Титов.
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Видимо, что-то случилось...
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Ранее на встрече с болельщиками «Динамо» генеральный директор клуба Евгений Муравьев заявил, что команда может отказаться от выступления на столичном стадионе «ВТБ Арена парк», построенном в Петровском парке.
«Я не видел этого заявления и не знаю, с чем оно связано, — сказал Титов. — Безусловно, сам клуб решает, где ему играть. Мы всегда исходили из того, что “ВТБ Арена парк” — это домашний стадион “Динамо”, никакого другого понимания у нас никогда не было. Полагаю, что произошедшее является недоразумением».
Стадион «Динамо», вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с «ВТБ Ареной» — дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты. Открытие «ВТБ Арены парка» запланировано на 22 октября. В настоящее время «Динамо» проводит домашние матчи на стадионе «Арена-Химки».
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