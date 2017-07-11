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По некоторым сведениям нападающий склоняется к продолжению карьеры в другом клубе, среди потенциальных покупателей — «Спартак» и «Зенит». Однако «быки» не спешат принимать предложения. А на днях Смолов получил травму.

ПО СТИЛЮ ФЕДОР БОЛЬШЕ ПОДХОДИТ «КРАСНОДАРУ»

— У Смолова сейчас три варианта продолжения карьеры: «Краснодар», «Зенит» и «Спартак». Какой из них вы считаете оптимальным?

— Я не слышал от Феди, что он хочет уйти из «Краснодара». У него есть желание играть в Лиге чемпионов, он мечтает выступать в Европе, но у него есть контракт и Смолов сам говорит, что его надо выполнять. Если его отпустят, тогда он может принимать какие-то решения. Есть контракт и там все прописано, его пожелания и прочее. Нужно смотреть, нужен Смолов команде или нет. Думаю, «Краснодару» он очень нужен.

— Если бы Федор попросил у вас совета, что бы вы сказали?

— Я считаю, менять шило на мыло нельзя. Если уж уходить, то в такой клуб, который выступает в Лиге чемпионов, с которым можно чего-то добиться. Если говорить о Европе, нужно идти в сильную команду. «Краснодар» — это очень хороший клуб. И стадион, и база, и финансы, все есть. Я думаю, он по всем условиям находится не ниже «Спартака» и «Зенита». У того же «Зенита» нет такой базы, как у «Краснодара».

— Сейчас как раз и говорят об этих двух клубах. Какой команде Федор больше бы подошел — «Зениту» или «Спартаку»?

— Если говорить о «Зените», пока неизвестно, как он будет играть. А по стилю Федя больше подходит «Краснодару». Нужен ли он «Спартаку» — я сказать не могу. Федун сказал, что первый раз слышит об интересе своего клуба к Смолову. С другой стороны, Федор — российский футболист. Хотя я недавно прочитал, что лимит вроде будет «8+17». То есть восемь иностранцев смогут играть одновременно.

— В какой команде Федору было бы легче себя проявить?

— Нам бы он точно пригодился (смеется). Но мы финансово не потянем.

— У него в контракте прописана сумма отступных — 30 миллионов евро. Это адекватная цена за лучшего бомбардира чемпионата?

— Если мы в мире видим футболистов за сто с лишним миллионов, то, думаю, тридцать — это нормальная сумма для Смолова.

ТРАВМА — НЕ ПРОБЛЕМА

— Недавно Смолов получил травму. Ситуация неоднозначная и информация об этом поступала разная. Удивлены происходящим?

— Все пишут: он перед матчем чувствовал, что имеет повреждение, но врачи разрешили ему играть. Мне трудно давать оценку. Очень жаль, что Федя получил травму. Скоро начало сезона, он был в хорошей форме. Может, была большая нагрузка в сборной, все-таки он все матчи провел. И работа в национальной команде шла без пауз. Неделя — это мало для отдыха после длительного сезона. Он сразу попал под нагрузку и так все пошло.

— Вы верите, что клуб отказал Смолову в прохождении МРТ, когда игрок просил об этом?

— То, что пишут в прессе, надо делить напополам. Думаю, это маловероятно. Если человек себя плохо чувствует, как можно его сразу не обследовать? Поэтому я не очень верю тому, что пишут. Если непосредственно из клуба это кто-то скажет, сам Федя или его агент…

— Об этом говорит его представитель Кахор Муминов.

— Тогда можно верить.

— Смолов выбыл из-за травмы на три недели. Это снижает его шанс перейти в другую команду?