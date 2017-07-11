Александр Тарханов: 30 миллионов — нормальные деньги за Смолова
Главный тренер «Урала», сыгравший важную роль в прогрессе Федора Смолова, комментирует ситуацию вокруг футболиста «Краснодара».
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По некоторым сведениям нападающий склоняется к продолжению карьеры в другом клубе, среди потенциальных покупателей — «Спартак» и «Зенит». Однако «быки» не спешат принимать предложения. А на днях Смолов получил травму.
ПО СТИЛЮ ФЕДОР БОЛЬШЕ ПОДХОДИТ «КРАСНОДАРУ»
— У Смолова сейчас три варианта продолжения карьеры: «Краснодар», «Зенит» и «Спартак». Какой из них вы считаете оптимальным?
— Я не слышал от Феди, что он хочет уйти из «Краснодара». У него есть желание играть в Лиге чемпионов, он мечтает выступать в Европе, но у него есть контракт и Смолов сам говорит, что его надо выполнять. Если его отпустят, тогда он может принимать
— Если бы Федор попросил у вас совета, что бы вы сказали?
— Я считаю, менять шило на мыло нельзя. Если уж уходить, то в такой клуб, который выступает в Лиге чемпионов, с которым можно
— Сейчас как раз и говорят об этих двух клубах. Какой команде Федор больше бы подошел — «Зениту» или «Спартаку»?
— Если говорить о «Зените», пока неизвестно, как он будет играть. А по стилю Федя больше подходит «Краснодару». Нужен ли он «Спартаку» — я сказать не могу. Федун сказал, что первый раз слышит об интересе своего клуба к Смолову. С другой стороны, Федор — российский футболист. Хотя я недавно прочитал, что лимит вроде будет «8+17». То есть восемь иностранцев смогут играть одновременно.
— В какой команде Федору было бы легче себя проявить?
— Нам бы он точно пригодился (смеется). Но мы финансово не потянем.
— У него в контракте прописана сумма отступных — 30 миллионов евро. Это адекватная цена за лучшего бомбардира чемпионата?
— Если мы в мире видим футболистов за сто с лишним миллионов, то, думаю, тридцать — это нормальная сумма для Смолова.
ТРАВМА — НЕ ПРОБЛЕМА
— Недавно Смолов получил травму. Ситуация неоднозначная и информация об этом поступала разная. Удивлены происходящим?
— Все пишут: он перед матчем чувствовал, что имеет повреждение, но врачи разрешили ему играть. Мне трудно давать оценку. Очень жаль, что Федя получил травму. Скоро начало сезона, он был в хорошей форме. Может, была большая нагрузка в сборной,
— Вы верите, что клуб отказал Смолову в прохождении МРТ, когда игрок просил об этом?
— То, что пишут в прессе, надо делить напополам. Думаю, это маловероятно. Если человек себя плохо чувствует, как можно его сразу не обследовать? Поэтому я не очень верю тому, что пишут. Если непосредственно из клуба это
— Об этом говорит его представитель Кахор Муминов.
— Тогда можно верить.
— Смолов выбыл
— Если футболист
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