Ионов заявил, что не мог отказаться от аренды в ЦСКА из-за Лиги чемпионов
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба «Динамо» Алексей Ионов не мог отказаться от аренды в ЦСКА
из-за участия армейской команды в Лиге чемпионов. Об этом сообщил сам футболист на встрече с болельщиками «Динамо».
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Прошлый сезон игрок провел в аренде в ЦСКА. Ионов провел за армейцев 29 матчей во всех турнирах и забил три мяча.
«Уйти в аренду в прошлом сезоне было для меня трудным решением, но это было для моего роста. Отказаться от выступления в Лиге чемпионов я не мог», — сказал Ионов.
«Рассчитываю, что его опыт в Лиге чемпионов всем нам пригодится», — добавил генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев.
«Динамо» по итогам сезона-2015/16 впервые в истории покинуло
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