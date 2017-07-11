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11 июля 2017, 21:09 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Ионов заявил, что не мог отказаться от аренды в ЦСКА из-за Лиги чемпионов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба «Динамо» Алексей Ионов не мог отказаться от аренды в ЦСКА из-за участия армейской команды в Лиге чемпионов. Об этом сообщил сам футболист на встрече с болельщиками «Динамо».

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Прошлый сезон игрок провел в аренде в ЦСКА. Ионов провел за армейцев 29 матчей во всех турнирах и забил три мяча.

«Уйти в аренду в прошлом сезоне было для меня трудным решением, но это было для моего роста. Отказаться от выступления в Лиге чемпионов я не мог», — сказал Ионов.

«Рассчитываю, что его опыт в Лиге чемпионов всем нам пригодится», — добавил генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев.

«Динамо» по итогам сезона-2015/16 впервые в истории покинуло премьер-лигу. В прошлом сезоне бело-голубые заняли первое место в первенстве Футбольной национальной лиги.

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