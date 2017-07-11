8 легионеров на сезон: и только ЦСКА по барабану

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Буквально на днях мы прикидывали, каким командам придется больнее всего в случае перехода на схему «10+15», о которой так давно говорили.

Однако теперь выясняется: подобный вариант на самом верху считают чересчур мягким. И максимальное число легионеров будет еще скромнее — восемь. Что ж, это уже совсем другая история.

Вообще получается любопытная ситуация. Изначально схему «10+15» приводили в пример, как шаг в сторону смягчения лимита. Однако теперь как-то плавно и вкрадчиво все трансформируется в совершенно обратную сторону. Посудите сами: сейчас на поле должно быть минимум 5 россиян, но количество иностранцев в заявке не ограничено. При новом лимите россиян, очевидно, меньше не станет, ведь из восьми иностранцев кто-то часто будет травмирован, в плохой форме или дисквалифицирован.

А вот легионеров реформа ощутимо отфильтрует.

И любопытнее всего, как будут адаптироваться к новшеству команды, ставящие самые высокие цели и выступающие в еврокубках. Ведь в Лиге чемпионов и Лиге Европы можно выпускать сколько угодно иностранцев. Едва ли кто-то станет держать игрока на контракте, не заявляя в чемпионат страны — это слишком дорогое удовольствие.

Взять, к примеру, чемпиона.

«СПАРТАК»

Спартаковские легионеры Джано АНАНИДЗЕ, Ивелин ПОПОВ и Сальваторе БОККЕТТИ (слева направо). Спорт-Экспресс

Цитата Сегодня у красно-белых 10 иностранцев: защитники БОККЕТТИ, ПЕТКОВИЧ, ТАСКИ, полузащитники АНАНИДЗЕ, МЕЛЬГАРЕХО, ПОПОВ, ПРОМЕС, ФЕРНАНДУ форварды ЗЕ ЛУИШ и ЛУИЗ АДРИАНУ.

Получается, двое — лишние. Со стороны кажется, что первый кандидат «на выход» — Мельгарехо, который пока явно не оправдывает надежд. Со вторым определиться сложнее, вроде бы все нужны. Таски? Попов? Ответ даст предстоящий сезон.

Кроме того, есть защитник ЗЕПАТТА и группа форвардов НИМЕЛИ, САКАЛА, САМБУ. Эти четверо молодых ребят заявлены за «Спартак-2», но при нынешнем правиле «сквозной заявки» имеют возможность привлекаться в основу. Останется ли это правило при новом лимите? По идее не должно, ведь оно станет даже не лазейкой в законе, а широким лазом. Ну и какой тогда смысл мариновать парней во второй команде? Логичнее будет отправить их в аренду.

Впрочем, на решение этих вопросов есть год — вполне приличный срок. Куда актуальнее другой нюанс: уже в нынешнее трансферное окно клубам стоит лишний раз хорошенько подумать, прежде чем подписывать нового игрока без российского паспорта. И если у «Спартака» не получится приобрести россиянина уровня Смолова, то усиление под Лигу чемпионов ставится под угрозу. Особенно с учетом травмы Зобнина. Боссам клуба не позавидуешь, ведь еще Массимо Каррере нужно все объяснить, чтобы не кипятился.

ЦСКА

Армейцы МАРИУ ФЕРНАНДЕС (справа) и ВИТИНЬЮ. Спорт-Экспресс

Цитата На сегодняшний день вице-чемпионам абсолютно все равно, каким будет лимит: «10+15», «8+17»… Да хоть «5+20», армейцы вписались бы даже в такой. ВЕРНБЛУМ, ВИТИНЬЮ, МИЛАНОВ, НАТХО, ОЛАНАРЕ — вот все красно-синие иностранцы (Мариу Фернандес, напомним, больше не легионер). В молодежке есть серб СТАНИСАВЛЕВИЧ и латвиец РУБЕНИС, но им до основы очень и очень далеко…

Понятно, что ЦСКА делает ставку на россиян не от хорошей жизни. Просто покупать качественных иностранцев не позволяют возможности. И в этом плане новый формат армейцам на руку: им самим без разницы, а у конкурентов головной боли добавится.

«ЛОКОМОТИВ»

Железнодорожники ГИЛЬЕРМЕ (слева) и АРИ. Спорт-Экспресс

Цитата Этот клуб тоже может особо не переживать. У железнодорожников 9 легионеров: АРИ, В. ДЕНИСОВ, КВЕРКВЕЛИЯ, МИХАЛИК, НДИНГА, ПЕЙЧИНОВИЧ, ФАРФАН, ФЕРНАНДЕШ, ЧОРЛУКА.

Редко играющий Ндинга и возрастной Тарас Михалик вряд ли задержатся в «Локо» больше, чем на год, так что свободные вакансии для новичков наверняка появятся.

«ЗЕНИТ»

Цитата А вот питерцы, как и красно-белые, оказываются в неприятном положении. Летом уже ушли Данни, Ломбертс, Мак, оформляет отношения с «Бордо» Йованович. Однако на смену им пришли ДРИУССИ, НОБОА, ПАРЕДЕС. А еще есть ДЖОРДЖЕВИЧ, ЖУЛИАНУ, ИВАНОВИЧ, КРИШИТО, МАУРИСИУ, МОЛЛО, НЕТУ, ХАВИ ГАРСИЯ, ЭРНАНИ.

Итого 12 человек! Да, среди них есть персонажи с явно сомнительными перспективами. В частности, спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что клуб готов расстаться с Эрнани, Маурисиу и Молло. Но даже если всю троицу куда-то пристроят, все равно будет перебор!

А ведь Роберто Манчини наверняка хочет еще покупок.

«КРАСНОДАР»

Краснодарцы Андреас ГРАНКВИСТ (справа), Шарль КАБОРЕ (слева) и Федор СМОЛОВ. Спорт-Экспресс

Цитата ВАНДЕРСОН МАСИЭЛ, ГРАНКВИСТ, КАБОРЕ, КЛАССОН, ЛАБОРДЕ, МАРТЫНОВИЧ, МАУРИСИО ПЕРЕЙРА, НАЛДУ, ОКРИАШВИЛИ, РАМИРЕС, РИСТИЧ, СТРАНДБЕРГ — 12 человек.

Неясны пока перспективы последнего из этого списка — прошлый сезон исландец провел в «Ганновере» на правах аренды. Гранквист объявил, что через год точно уйдет. С марта не играет Окриашвили. Впрочем, и с учетом этих деталей иностранцев у «быков» многовато.

ВЫВОД

Что имеем в итоге: теперь менеджменту ведущих клубов России, за исключением армейского, необходимо держать в уме предстоящую реформу. И тщательно взвешивать все «за» и «против» при возможности подписать иностранного новичка.

Лимит ужесточается. Хорошо это или плохо?

Плюсов несколько: качество легионеров вырастет, лишние уедут. Кроме того, если сегодня возможна ситуация, когда на одной позиции в команде есть сразу два иностранца (как пример — пара Попов/Ананидзе), то через год такой «дубляж» станет непозволительной роскошью. В противном случае освободятся места для россиян в других зонах. И это тоже позитивно.

А минусы… Главный минус один: нет их пока, этих россиян. Таких, чтобы качество футбола не упало. А уж если новый формат приведет к очередному скачку зарплат, то о плюсах можно будет вообще забыть.