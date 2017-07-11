8 легионеров на сезон: и только ЦСКА по барабану
Судя по всему, с сезона-2018/19 российская
премьер-лига станет жить по лимитному правилу «8 иностранцев + 17 россиян» в заявке. Соответствующее решение должны принять в сентябре. Разбираемся, чем это грозит клубам, которые по итогам минувшего чемпионата и Кубка страны отобрались в еврокубки. Кому угрожает новый лимит?
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Буквально на днях мы прикидывали, каким командам придется больнее всего в случае перехода на схему «10+15», о которой так давно говорили.
Однако теперь выясняется: подобный вариант на самом верху считают чересчур мягким. И максимальное число легионеров будет еще скромнее — восемь. Что ж, это уже совсем другая история.
Вообще получается любопытная ситуация. Изначально схему «10+15» приводили в пример, как шаг в сторону смягчения лимита. Однако теперь
А вот легионеров реформа ощутимо отфильтрует.
И любопытнее всего, как будут адаптироваться к новшеству команды, ставящие самые высокие цели и выступающие в еврокубках. Ведь в Лиге чемпионов и Лиге Европы можно выпускать сколько угодно иностранцев. Едва ли
Взять, к примеру, чемпиона.
«СПАРТАК»
Получается, двое — лишние. Со стороны кажется, что первый кандидат «на выход» — Мельгарехо, который пока явно не оправдывает надежд. Со вторым определиться сложнее, вроде бы все нужны. Таски? Попов? Ответ даст предстоящий сезон.
Кроме того, есть защитник ЗЕПАТТА и группа форвардов НИМЕЛИ, САКАЛА, САМБУ. Эти четверо молодых ребят заявлены за «Спартак-2», но при нынешнем правиле «сквозной заявки» имеют возможность привлекаться в основу. Останется ли это правило при новом лимите? По идее не должно, ведь оно станет даже не лазейкой в законе, а широким лазом. Ну и какой тогда смысл мариновать парней во второй команде? Логичнее будет отправить их в аренду.
Впрочем, на решение этих вопросов есть год — вполне приличный срок. Куда актуальнее другой нюанс: уже в нынешнее трансферное окно клубам стоит лишний раз хорошенько подумать, прежде чем подписывать нового игрока без российского паспорта. И если у «Спартака» не получится приобрести россиянина уровня Смолова, то усиление под Лигу чемпионов ставится под угрозу. Особенно с учетом травмы Зобнина. Боссам клуба не позавидуешь, ведь еще Массимо Каррере нужно все объяснить, чтобы не кипятился.
ЦСКА
Понятно, что ЦСКА делает ставку на россиян не от хорошей жизни. Просто покупать качественных иностранцев не позволяют возможности. И в этом плане новый формат армейцам на руку: им самим без разницы, а у конкурентов головной боли добавится.
«ЛОКОМОТИВ»
Редко играющий Ндинга и возрастной Тарас Михалик вряд ли задержатся в «Локо» больше, чем на год, так что свободные вакансии для новичков наверняка появятся.
«ЗЕНИТ»
Итого 12 человек! Да, среди них есть персонажи с явно сомнительными перспективами. В частности, спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что клуб готов расстаться с Эрнани, Маурисиу и Молло. Но даже если всю троицу
А ведь Роберто Манчини наверняка хочет еще покупок.
«КРАСНОДАР»
Неясны пока перспективы последнего из этого списка — прошлый сезон исландец провел в «Ганновере» на правах аренды. Гранквист объявил, что через год точно уйдет. С марта не играет Окриашвили. Впрочем, и с учетом этих деталей иностранцев у «быков» многовато.
ВЫВОД
Что имеем в итоге: теперь менеджменту ведущих клубов России, за исключением армейского, необходимо держать в уме предстоящую реформу. И тщательно взвешивать все «за» и «против» при возможности подписать иностранного новичка.
Лимит ужесточается. Хорошо это или плохо?
Плюсов несколько: качество легионеров вырастет, лишние уедут. Кроме того, если сегодня возможна ситуация, когда на одной позиции в команде есть сразу два иностранца (как пример — пара Попов/Ананидзе), то через год такой «дубляж» станет непозволительной роскошью. В противном случае освободятся места для россиян в других зонах. И это тоже позитивно.
А минусы… Главный минус один: нет их пока, этих россиян. Таких, чтобы качество футбола не упало. А уж если новый формат приведет к очередному скачку зарплат, то о плюсах можно будет вообще забыть.
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