«Динамо» может отказаться от выступления на стадионе «ВТБ Арена парк»

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Открытие стадиона запланировано на 22 октября.

«Буду откровенен, что ситуация непростая. Пока у нас идут сложные переговоры с компанией, которая занимается строительством. Она делает заявления о матчах, которые там пройдут. Они много говорят о себе, забыв о том, для кого и чего они строят стадион», — сказал Муравьев.

Московский клуб проводит домашние матчи на стадионе «Арена-Химки».

«Для меня это не простые слова, а боль. Если так будет продолжаться, то я буду вынужден просить вас простить меня, что мы будем играть на другом стадионе. На крайний случай у нас есть «Лужники», — добавил гендиректор.