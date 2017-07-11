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11 июля 2017, 20:29 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Динамо» может отказаться от выступления на стадионе «ВТБ Арена парк»

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» может отказаться от выступления на столичном стадионе «ВТБ Арена парк», построенном в Петровском парке. Об этом на встрече с болельщиками клуба сообщил генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев.

Динамо может отказаться от выступления на стадионе ВТБ Арена парк - Фото 1 Увеличить
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© ИТАР-ТАСС

Открытие стадиона запланировано на 22 октября.

«Буду откровенен, что ситуация непростая. Пока у нас идут сложные переговоры с компанией, которая занимается строительством. Она делает заявления о матчах, которые там пройдут. Они много говорят о себе, забыв о том, для кого и чего они строят стадион», — сказал Муравьев.

Московский клуб проводит домашние матчи на стадионе «Арена-Химки».

«Для меня это не простые слова, а боль. Если так будет продолжаться, то я буду вынужден просить вас простить меня, что мы будем играть на другом стадионе. На крайний случай у нас есть «Лужники», — добавил гендиректор.

«Динамо» по итогам сезона-2015/16 впервые в истории покинуло премьер-лигу. В прошлом сезоне бело-голубые заняли первое место в первенстве Футбольной национальной лиги.

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