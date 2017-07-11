Муравьев: «Динамо» может столкнуться с финансовыми проблемами в предстоящем сезоне

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«У нас на сегодняшний день клуб без долговых обязательств. В этом году не было ни одного месяца по задержкам [выплат] футболистам. Касательно следующего года — у клуба есть проблемы, но я не хотел бы об этом говорить. С ребятами мы договорились», — сказал Муравьев.