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11 июля 2017, 20:30 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Муравьев: «Динамо» может столкнуться с финансовыми проблемами в предстоящем сезоне

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» может испытывать финансовые проблемы в сезоне-2017/18. Об этом на встрече с болельщиками клуба сообщил генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев.

По словам <span class=error>гендиректор</span> Динамо на сегодняшний день клуб без долговых обязательств. Увеличить
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«У нас на сегодняшний день клуб без долговых обязательств. В этом году не было ни одного месяца по задержкам [выплат] футболистам. Касательно следующего года — у клуба есть проблемы, но я не хотел бы об этом говорить. С ребятами мы договорились», — сказал Муравьев.

«Динамо» по итогам сезона-2015/16 впервые в истории покинуло премьер-лигу. В прошлом сезоне бело-голубые заняли первое место в первенстве Футбольной национальной лиги.

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