«Динамо» не имеет вопросов от УЕФА по финансовому fair play

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«Наши задачи (на сезон — прим. ТАСС) соизмеримы нашим возможностям. Все теперь зависит только от команды, если она хочет играть в еврокубках, значит будем. От руководства теперь ничего не зависит. Вопросов от УЕФА по финансовому fair play мы не имеем», — сказал Муравьев.

«Принципиальные цели — это быть выше “Спартака” в турнирной таблице. А дальше будем стараться вместе с вами. Хочу пожелать нам спокойной весны и побед в этой части чемпионата», — добавил генеральный директор бело-голубых.

«Мы не хотим быть участниками премьер-лиги. Нас не устраивает только участие, у нас огромное желание играть в еврокубках», — сказал главный тренер команды Юрий Калитвинцев.