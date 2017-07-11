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11 июля 2017, 20:33 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Динамо» не имеет вопросов от УЕФА по финансовому fair play

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Московское «Динамо» не имеет вопросов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому fair play. Об этом на встрече с болельщиками клуба сообщил генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев.

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«Наши задачи (на сезон — прим. ТАСС) соизмеримы нашим возможностям. Все теперь зависит только от команды, если она хочет играть в еврокубках, значит будем. От руководства теперь ничего не зависит. Вопросов от УЕФА по финансовому fair play мы не имеем», — сказал Муравьев.

«Принципиальные цели — это быть выше “Спартака” в турнирной таблице. А дальше будем стараться вместе с вами. Хочу пожелать нам спокойной весны и побед в этой части чемпионата», — добавил генеральный директор бело-голубых.

«Мы не хотим быть участниками премьер-лиги. Нас не устраивает только участие, у нас огромное желание играть в еврокубках», — сказал главный тренер команды Юрий Калитвинцев.

«Динамо» по итогам сезона-2015/16 впервые в истории покинуло премьер-лигу. В прошлом сезоне бело-голубые заняли первое место в первенстве Футбольной национальной лиги.

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