«Динамо» не имеет вопросов от УЕФА по финансовому fair play
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Московское «Динамо» не имеет вопросов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому fair play. Об этом на встрече с болельщиками клуба сообщил генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев.
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Видимо, что-то случилось...
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«Наши задачи (на сезон — прим. ТАСС) соизмеримы нашим возможностям. Все теперь зависит только от команды, если она хочет играть в еврокубках, значит будем. От руководства теперь ничего не зависит. Вопросов от УЕФА по финансовому fair play мы не имеем», — сказал Муравьев.
«Принципиальные цели — это быть выше “Спартака” в турнирной таблице. А дальше будем стараться вместе с вами. Хочу пожелать нам спокойной весны и побед в этой части чемпионата», — добавил генеральный директор
«Мы не хотим быть участниками
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