Матч шестого тура РФПЛ между «Анжи» и «Динамо» пройдет в Москве

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«К нам обратилось руководство “Анжи” о переносе матча. 12 августа мы будем играть с ними в Москве, а не в Махачкале», — сказал Муравьев.

Ответная игра команд запланирована на 10 декабря.