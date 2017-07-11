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11 июля 2017, 20:38 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Матч шестого тура РФПЛ между «Анжи» и «Динамо» пройдет в Москве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» и махачкалинский «Анжи» поменялись домашними матчами в чемпионате России. Об этом на встрече с болельщиками клуба сообщил генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев.

По словам <span class=error>гендиректора</span> московского клуба в динамо обратилось руководство <span class=error>Анжи</span> о переносе матча. Увеличить
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«К нам обратилось руководство “Анжи” о переносе матча. 12 августа мы будем играть с ними в Москве, а не в Махачкале», — сказал Муравьев.

Ответная игра команд запланирована на 10 декабря.

«Динамо» по итогам сезона-2015/16 впервые в истории покинуло премьер-лигу. В прошлом сезоне бело-голубые заняли первое место в первенстве Футбольной национальной лиги.

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