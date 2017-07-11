Матч шестого тура РФПЛ между «Анжи» и «Динамо» пройдет в Москве
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» и махачкалинский «Анжи» поменялись домашними матчами в чемпионате России. Об этом на встрече с болельщиками клуба сообщил генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев.
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«К нам обратилось руководство “Анжи” о переносе матча. 12 августа мы будем играть с ними в Москве, а не в Махачкале», — сказал Муравьев.
Ответная игра команд запланирована на 10 декабря.
«Динамо» по итогам сезона-2015/16 впервые в истории покинуло
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