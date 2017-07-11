Погребняк сказал, что его не устраивает нынешнее положение в «Динамо»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Погребняк в прошедшем сезоне принял участие в восьми играх команды и результативными действиями не отметился.

«У меня еще год контракта, будем работать. Если вы думаете, что мое нынешнее положение в “Динамо” меня устраивает, то вы заблуждаетесь. Я буду доказывать это здесь. А когда я выйду на поле, это нужно переадресовать тренеру», — сказал Погребняк.

«Он выполняет все, что от него требуется. Мы зациклились на Павле, почему не спрашивают о других футболистах? На 80 процентов наш тренерский штаб понимает, кто будет играть со “Спартаком” [в матче первого тура РФПЛ сезона-2017/18]. Относительно участия Павла пока сказать не могу», — добавил главный тренер клуба Юрий Калитвинцев.