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11 июля 2017, 20:43 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Погребняк сказал, что его не устраивает нынешнее положение в «Динамо»

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Форварда московского футбольного клуба «Динамо» Павла Погребняка не устраивает его нынешнее положение в команде. Об этом он заявил на встрече с болельщиками.

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Погребняк в прошедшем сезоне принял участие в восьми играх команды и результативными действиями не отметился.

«У меня еще год контракта, будем работать. Если вы думаете, что мое нынешнее положение в “Динамо” меня устраивает, то вы заблуждаетесь. Я буду доказывать это здесь. А когда я выйду на поле, это нужно переадресовать тренеру», — сказал Погребняк.

«Он выполняет все, что от него требуется. Мы зациклились на Павле, почему не спрашивают о других футболистах? На 80 процентов наш тренерский штаб понимает, кто будет играть со “Спартаком” [в матче первого тура РФПЛ сезона-2017/18]. Относительно участия Павла пока сказать не могу», — добавил главный тренер клуба Юрий Калитвинцев.

Клуб «Динамо» по итогам сезона-2015/16 впервые в истории покинул премьер-лигу. В прошлом сезоне бело-голубые заняли первое место в первенстве Футбольной национальной лиги.

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