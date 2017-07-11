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11 июля 2017, 20:41 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Дриусси: Очень рад, что свой первый год в европейском футболе проведу в «Зените»

Новичок «Зенита» аргентинский нападающий Себастьян Дриусси в интервью клубной пресс-службе прокомментировал свой переход в петербургский клуб.

Новичок Зенита аргентинский нападающий Себастьян Дриусси в интервью клубной <nobr>пресс-службе</nobr> прокомментировал свой переход в петербургский клуб. Увеличить
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«Мне очень понравился город, я сегодня немного посмотрел на него. Очень классная у нас команда, поэтому, надеюсь, у нас будет всё хорошо и мы добьёмся хорошего результата. Да, действительно мы знакомы с Паредесом с детства. Я ему звонил, когда собирался сюда прилететь. Он мне рассказал о тренировочном центре, о том, что есть в городе. Очень рад, что мы будем играть в одной команде. Советовался ли с другими игроками или тренерами? Нет, общался только с ним.

Это будет мой первый год в европейском футболе, и я очень рад, что проведу его здесь. Постараюсь зарекомендовать себя с лучшей стороны. Я очень надеюсь показать себя с лучшей стороны в футболке «Зенита», так же, как я показывал себя в «Ривер Плейт». Надеюсь достигнуть успехов как с командой, так и личных, — заявил Дриусси.

Зенит
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