Экс-менеджер ПБК ЦСКА Козловцев назначен начальником «Спартака»

В начале июня пост начальника «Спартака» покинул Евгений Дёмин, который работал на этой должности с января 2015 года.

В первом официальном матче нового сезона «Спартак» сыграет с московским «Локомотивом» в Суперкубке России. Игра пройдёт 14 июля на стадионе в Черкизово.