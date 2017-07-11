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11 июля 2017, 20:04 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Экс-менеджер ПБК ЦСКА Козловцев назначен начальником «Спартака»

Василий Козловцев стал новым начальником «Спартака». Об этом сообщается на официальном сайте российской Премьер-Лиги. Сегодня красно-белые внесли специалиста в заявку на новый сезон. Ранее 30-летний Козловцев работал на посту менеджера ПБК ЦСКА.

В начале июня пост начальника «Спартака» покинул Евгений Дёмин, который работал на этой должности с января 2015 года.

В первом официальном матче нового сезона «Спартак» сыграет с московским «Локомотивом» в Суперкубке России. Игра пройдёт 14 июля на стадионе в Черкизово.

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