«Динамо» представило болельщикам новичков команды

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Собравшимся поклонникам столичного коллектива были представлены защитник Тони Шуньич, который будет выступать под номером 44, полузащитник Самба Соу, выбравший номер 27, а также нападающий Вандерсон, получивший майку с номером 14.

Напомним, что Шуньич перешел в «Динамо» из «Штутгарта», Соу — из «Кайсериспор», а Вандерсон — из «Краснодара».