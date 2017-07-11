«Динамо» представило болельщикам новичков команды
Сегодня в Москве состоялась презентация новичков «Динамо».
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Собравшимся поклонникам столичного коллектива были представлены защитник Тони Шуньич, который будет выступать под номером 44, полузащитник Самба Соу, выбравший номер 27, а также нападающий Вандерсон, получивший майку с номером 14.
Напомним, что Шуньич перешел в «Динамо» из «Штутгарта», Соу — из «Кайсериспор», а Вандерсон — из «Краснодара».
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