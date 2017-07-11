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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30354994/
11 июля 2017, 19:31 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тульский «Арсенал» подписал контракт с Чаушичем

Тульский «Арсенал» официально объявил о подписании контракта с полузащитником Гораном Чаушичем.

25-летний полузащитник является воспитанником белградской «Црвены Звезды». Горан выступал за такие команды, как сербский «Рад», турецкие «Эскишехирспор» и «Манисаспор». Последний сезон провёл в испанской «Осасуне», которая выступает в Примере. На счету сербского футболиста 26 матчей и один забитый мяч. Он имеет опыт выступления за молодёжную сборную страны, за которую провёл более 20 матчей и отличился четыре раза.

Контракт Горана Чаушича с «Арсеналом» подписан сроком на два года.

Арсенал Т
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