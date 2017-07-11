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11 июля 2017, 19:32 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Арсенал» выставил на трансфер Рыжкова, Стеклова и Иванова

МОСКВА, 11 июл — Р-Спорт. Тульский футбольный клуб «Арсенал» выставил на трансфер полузащитников Владислава Рыжкова, Вадима Стеклова и защитника Ивана Иванова, сообщается на сайте «оружейников».

29-летний болгарин Иванов пополнил ряды «Арсенала» минувшей зимой и сыграл 5 матчей в чемпионате России. 32-летний Стеклов защищал цвета клуба в двух последних сезонах, в чемпионате России-2016/17 провел 19 игр.

27-летний Рыжков выступал за «Арсенал» с 2014 года, всего в РФПЛ и ФНЛ сыграл за команду 65 матчей и забил семь мячей.

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