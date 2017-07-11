«Арсенал» выставил на трансфер Рыжкова, Стеклова и Иванова

29-летний болгарин Иванов пополнил ряды «Арсенала» минувшей зимой и сыграл 5 матчей в чемпионате России. 32-летний Стеклов защищал цвета клуба в двух последних сезонах, в чемпионате России-2016/17 провел 19 игр.

27-летний Рыжков выступал за «Арсенал» с 2014 года, всего в РФПЛ и ФНЛ сыграл за команду 65 матчей и забил семь мячей.