Кавазашвили: Селихов допустил грубейшую ошибку, когда перешёл в «Спартак»

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«Никогда нельзя менять вратаря. Если есть основной вратарь, он играет до конца. Селихов допустил грубейшую ошибку, когда перешёл в «Спартак». Ему надо было искать команду, в которой он бы играл.

Жаль, что никто не знает из футболистов эту историю. В московском «Динамо» в Советском Союзе Лев Яшин был основным, Владимир Беляев всю жизнь просидел под ним на скамейке. Вратарей не меняют. Живой пример — Акинфеев. Что бы ни случилось, он играет и в клубе, и в сборной.