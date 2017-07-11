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11 июля 2017, 19:41 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Кавазашвили: Селихов допустил грубейшую ошибку, когда перешёл в «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался по поводу продления контракта голкипера Артёма Реброва с красно-белыми. По мнению эксперта, теперь перспективы 23-летнего запасного голкипера московской команды Александра Селихова становятся ещё туманнее.

Бывший вратарь Спартака Анзор Кавазашвили высказался по поводу продления контракта голкипера Артёма Реброва с красно-белыми. Увеличить
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«Никогда нельзя менять вратаря. Если есть основной вратарь, он играет до конца. Селихов допустил грубейшую ошибку, когда перешёл в «Спартак». Ему надо было искать команду, в которой он бы играл.

Жаль, что никто не знает из футболистов эту историю. В московском «Динамо» в Советском Союзе Лев Яшин был основным, Владимир Беляев всю жизнь просидел под ним на скамейке. Вратарей не меняют. Живой пример — Акинфеев. Что бы ни случилось, он играет и в клубе, и в сборной.

Категорически нельзя и делить турниры между вратарями. Это не «Барселона», которая успешно делила турниры между Клаудио Браво и Марком-Андре тер Штегеном. Каталонцы — один из сильнейших клубов Европы, а у нас в чемпионате если вратарь играет надёжно, то это 50% успеха, — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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