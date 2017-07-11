Кавазашвили: Селихов допустил грубейшую ошибку, когда перешёл в «Спартак»
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался по поводу продления контракта голкипера Артёма Реброва с
красно-белыми. По мнению эксперта, теперь перспективы 23-летнего запасного голкипера московской команды Александра Селихова становятся ещё туманнее.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Никогда нельзя менять вратаря. Если есть основной вратарь, он играет до конца. Селихов допустил грубейшую ошибку, когда перешёл в «Спартак». Ему надо было искать команду, в которой он бы играл.
Жаль, что никто не знает из футболистов эту историю. В московском «Динамо» в Советском Союзе Лев Яшин был основным, Владимир Беляев всю жизнь просидел под ним на скамейке. Вратарей не меняют. Живой пример — Акинфеев. Что бы ни случилось, он играет и в клубе, и в сборной.
Категорически нельзя и делить турниры между вратарями. Это не «Барселона», которая успешно делила турниры между Клаудио Браво и
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