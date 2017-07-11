«Зенит» объявил о переходе Чернова в «Тосно» на правах аренды

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По условиям соглашения, 24-летний футболист будет выступать за дебютанта российской Премьер-Лиги до конца сезона-2017/18.



Воспитанник томского футбола присоединился к «Зениту» в 2016 году, провёл 7 матчей в основном составе и отдал 2 результативные передачи.



«Сине-бело-голубые желают Евгению Чернову удачи и новых спортивных успехов!», — говорится в сообщении.

Первым о переходе Чернова в «Тосно» на правах аренды сообщил в воскресенье агент Александр Маньяков.