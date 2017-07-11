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11 июля 2017, 19:47 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» объявил о переходе Чернова в «Тосно» на правах аренды

«Зенит» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Евгения Чернова в «Тосно» на правах аренды.

Зенит на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Евгения <span class=error>Чернова</span> в <span class=error>Тосно</span> на правах аренды. Увеличить
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По условиям соглашения, 24-летний футболист будет выступать за дебютанта российской Премьер-Лиги до конца сезона-2017/18.

Воспитанник томского футбола присоединился к «Зениту» в 2016 году, провёл 7 матчей в основном составе и отдал 2 результативные передачи.

«Сине-бело-голубые желают Евгению Чернову удачи и новых спортивных успехов!», — говорится в сообщении.

Первым о переходе Чернова в «Тосно» на правах аренды сообщил в воскресенье агент Александр Маньяков.

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