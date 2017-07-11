Матч «Динамо» — «Спартак» в 1-м туре РФПЛ обслужит Карасёв
Назначены арбитры на матчи 1-го тура российской
Премьер-Лиги сезона-2017/18, сообщается на сайте «Футбольные арбитры России».
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Встречу между «Динамо» и «Спартаком» 18 июля будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы.
15 июля (суббота).
«Урал» — «Ростов»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Андрей Болотенков (Москва);.
«Тосно» — «Уфа»: судья — Владимир Москалёв (Воронеж); ассистенты судьи — Сергей Суховерхов (Воронеж), Андрей Глот (Ярославль);.
«Анжи» — ЦСКА: судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Роман Усачев (Ростов-на-Дону);.
16 июля (воскресенье).
«СКА-Хабаровск» — «Зенит»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь);.
«Рубин» — «Краснодар»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва);.
«Ахмат» — «Амкар»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область);.
18 июля (вторник).
«Локомотив» — «Арсенал»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы);.
«Динамо» — «Спартак»: судья — Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва);.
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