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11 июля 2017, 18:59 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Матч «Динамо» — «Спартак» в 1-м туре РФПЛ обслужит Карасёв

Назначены арбитры на матчи 1-го тура российской Премьер-Лиги сезона-2017/18, сообщается на сайте «Футбольные арбитры России».

Назначены арбитры на матчи 1-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> сезона-2017/18 сообщается на сайте Футбольные арбитры России. Увеличить
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Встречу между «Динамо» и «Спартаком» 18 июля будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы.

15 июля (суббота).

«Урал» — «Ростов»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Андрей Болотенков (Москва);.

«Тосно» — «Уфа»: судья — Владимир Москалёв (Воронеж); ассистенты судьи — Сергей Суховерхов (Воронеж), Андрей Глот (Ярославль);.

«Анжи» — ЦСКА: судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Роман Усачев (Ростов-на-Дону);.

16 июля (воскресенье).

«СКА-Хабаровск» — «Зенит»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь);.

«Рубин» — «Краснодар»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва);.

«Ахмат» — «Амкар»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область);.

18 июля (вторник).

«Локомотив» — «Арсенал»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы);.

«Динамо» — «Спартак»: судья — Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва);.
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