Резвухин: «Амкар» договорился об аренде хавбека «Зенита» Рязанцева

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Рязанцев выступает за «Зенит» с 2014 года, однако в прошлом сезоне 30-летний полузащитник не принял участие ни в одной игре «сине-бело-голубых». Большую часть сезона он пропустил из-за травмы и сыграл 4 матча за «Зенит-2» в ФНЛ. В 2016 году Рязанцев на правах аренды выступал за екатеринбургский «Урал».

«Сделка по аренде Рязанцева находится в завершающей стадии, практически договорились», — сказал Резвухин по телефону.