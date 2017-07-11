Резвухин: «Амкар» договорился об аренде хавбека «Зенита» Рязанцева
МОСКВА, 11 июл —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Пермский футбольный клуб «Амкар» договорился об аренде полузащитника петербургского «Зенита» Александра Рязанцева, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор уральцев Игорь Резвухин.
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Рязанцев выступает за «Зенит» с 2014 года, однако в прошлом сезоне 30-летний полузащитник не принял участие ни в одной игре «сине-бело-голубых». Большую часть сезона он пропустил
«Сделка по аренде Рязанцева находится в завершающей стадии, практически договорились», — сказал Резвухин по телефону.
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