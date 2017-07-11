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11 июля 2017, 17:47 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Резвухин: «Амкар» договорился об аренде хавбека «Зенита» Рязанцева

МОСКВА, 11 июл — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Пермский футбольный клуб «Амкар» договорился об аренде полузащитника петербургского «Зенита» Александра Рязанцева, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор уральцев Игорь Резвухин.

Пермский футбольный клуб Амкар договорился об аренде полузащитника петербургского Зенита Александра Рязанцева заявил агентству Р-Спорт генеральный директор уральцев Игорь Резвухин. Увеличить
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Рязанцев выступает за «Зенит» с 2014 года, однако в прошлом сезоне 30-летний полузащитник не принял участие ни в одной игре «сине-бело-голубых». Большую часть сезона он пропустил из-за травмы и сыграл 4 матча за «Зенит-2» в ФНЛ. В 2016 году Рязанцев на правах аренды выступал за екатеринбургский «Урал».

«Сделка по аренде Рязанцева находится в завершающей стадии, практически договорились», — сказал Резвухин по телефону.

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