Хави Гарсия намерен остаться в «Зените» еще как минимум на сезон

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее сине-бело-голубые подтвердили, что заинтересованность в аренде 30-летнего испанца проявляют французский «Бордо» и испанская «Малага». СМИ также писали об интересе к Гарсии со стороны еще одно испанского клуба «Бетис».

«В данный момент Гарсия находится в расположении клуба из Санкт-Петербурга. Он рад приходу главного тренера Роберто Манчини, который определил для игрока удобную позицию (центральный защитник; ранее он стабильно играл на позиции “опорника” — прим. ТАСС). Хави имеет контракт с “Зенитом” до 2019 года (до 30 июня), и как минимум следующий сезон он намерен провести в петербургском клубе», — прокомментировал ситуацию агент.

Гарсия, являющийся воспитанником мадридского «Реала», перешел в «Зенит» из английского «Манчестер Сити» в августе 2014 года, стал с петербуржцами победителем чемпионата и Кубка России, дважды — Суперкубка страны. В сезоне-2016/17 Гарсия принял участие в 31 матче в разных турнирах (1 гол).

В прошлом сезоне «Зенит» занял третье место в чемпионате страны и не смог пробиться в Лигу чемпионов. После сезона в клубе сменилось руководство и главный тренер — Манчини сменил на этом посту румына Мирчу Луческу.