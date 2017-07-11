Хави Гарсия намерен остаться в «Зените» еще как минимум на сезон
МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия намерен провести в петербургском клубе еще как минимум один сезон. Об этом ТАСС сообщил агент футболиста Мануэл Гарсия Квилон.
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«В данный момент Гарсия находится в расположении клуба из
Гарсия, являющийся воспитанником мадридского «Реала», перешел в «Зенит» из английского «Манчестер Сити» в августе 2014 года, стал с петербуржцами победителем чемпионата и Кубка России, дважды — Суперкубка страны. В сезоне-2016/17 Гарсия принял участие в 31 матче в разных турнирах (1 гол).
В прошлом сезоне «Зенит» занял третье место в чемпионате страны и не смог пробиться в Лигу чемпионов. После сезона в клубе сменилось руководство и главный тренер — Манчини сменил на этом посту румына Мирчу Луческу.
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