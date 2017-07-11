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11 июля 2017, 14:12 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Хави Гарсия намерен остаться в «Зените» еще как минимум на сезон

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия намерен провести в петербургском клубе еще как минимум один сезон. Об этом ТАСС сообщил агент футболиста Мануэл Гарсия Квилон.

Агент Мануэл Гарсия Квилон рассказал что футболист рад приходу главного тренера Роберто Манчини который определил для игрока удобную позицию. Увеличить
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Ранее сине-бело-голубые подтвердили, что заинтересованность в аренде 30-летнего испанца проявляют французский «Бордо» и испанская «Малага». СМИ также писали об интересе к Гарсии со стороны еще одно испанского клуба «Бетис».

«В данный момент Гарсия находится в расположении клуба из Санкт-Петербурга. Он рад приходу главного тренера Роберто Манчини, который определил для игрока удобную позицию (центральный защитник; ранее он стабильно играл на позиции “опорника” — прим. ТАСС). Хави имеет контракт с “Зенитом” до 2019 года (до 30 июня), и как минимум следующий сезон он намерен провести в петербургском клубе», — прокомментировал ситуацию агент.

Гарсия, являющийся воспитанником мадридского «Реала», перешел в «Зенит» из английского «Манчестер Сити» в августе 2014 года, стал с петербуржцами победителем чемпионата и Кубка России, дважды — Суперкубка страны. В сезоне-2016/17 Гарсия принял участие в 31 матче в разных турнирах (1 гол).

В прошлом сезоне «Зенит» занял третье место в чемпионате страны и не смог пробиться в Лигу чемпионов. После сезона в клубе сменилось руководство и главный тренер — Манчини сменил на этом посту румына Мирчу Луческу.

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