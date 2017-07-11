Гни свою линию. Почему «Ростов» не провалится в новом сезоне

Линия Бердыева

Финиш, бездна, крах, безысходность. Такие слова наверняка приходили на ум болельщикам «Ростова», когда они сталкивались с новостями об уходе из команды главного творца её успехов Курбана Бердыева, а за ним и целой группы лидеров.

Однако паниковать точно не стоит — вполне вероятно, что будущее «Ростова» окажется не таким мрачным, как кажется на первый взгляд. Об ушедших игроках и заменивших их новичках поговорим чуть ниже. Всё-таки этот пункт не главный, звёзд и известных в Европе игроков ростовское руководство не переманило. Гораздо важнее фигура человека, который попробует продолжить «дело Бердыева».

И в «Ростове» нашли чуть ли не идеального тренера. Не сомневайтесь, с приходом Леонида Кучука постулаты «дисциплина», «тактика» и «мощная физподготовка» будут всё так же стоять во главе угла. Ещё по его работе в «Локомотиве» мы помним, что Кучуку не особо нужны звёздные футболисты в составе, чтобы добиваться результата, нет деления на прим и тех, кто должен таскать рояль. Выкладываться на поле должны все, и Кучук пристально следит за объёмом работы каждого футболиста. Никого не напоминает?

Схема

Более того, как и Бердыев, в последнее время в днепродзержинской «Стали» Кучук использовал ту же схему, что и «Ростов» — 5−3−2 с мобильными игроками флангов, работящими полузащитниками и двумя форвардами. Пройдя курс консультаций у тренера «Аталанты» Джанпьеро Гасперини, он наверняка ещё сильнее прокачался в тактическом аспекте. Хотя и раньше увлечение Кучука тактикой бросалось в глаза. Вероятно, «Ростов» в следующем сезоне будет варьировать схемы 5−3−2 с грандами и 4−2−3−1 с командами одного уровня, что и «Ростов», или чуть ниже.

Ориентировочный состав на сезон 2017/18: Песьяков — Калачев, Мевля, Вилюш, Ингасон, Паршивлюк — Маер, Гацкан, Могилевец — Бухаров, Зуев.

Состав

Джанаев, Медведев, Симич, Девич, Кудряшов, Гранат, Навас, Терентьев, Нобоа, Ерохин, Полоз… Вроде, пока всё. Ах да, ещё Азмун, уже упаковавший чемоданы в автобус до Казани. В начале лета «Ростов» расстался с целым рядом игроков, ушедших из команды вслед за тренером. Конечно, в качественном плане клуб сильно потерял — Нобоа не первый год был осевой фигурой в схеме Бердыева. Как и Сесар Навас. Джанаев, Полоз, Ерохин и Кудряшов доросли до уровня сборной, где-то рядом Медведев и Терентьев.

Однако две ключевые фигуры в «Ростове» всё же остались. Речь о Калачёве и Гацкане. Если Бухаров сохранит холодную голову, то тоже не должен покинуть команду. А найти его подачей Калачёв сможет не хуже, чем когда-то Халк находил Дзюбу. На Гацкане будет всё так же висеть опорная зона, Нобоа может заменить молодой игрок «Челси» Хосимар Кинтеро или Павел Могилевец, если сумеет сделать шаг вперёд. А ещё есть вернувшийся из аренды Максим Григорьев и Артур Юсупов, об аренде которого должно быть объявлено совсем скоро. Позицию Ерохина без проблем должен закрыть игрок похожей формации Жан Маер, Наваса и Кудряшова заменят качественные новички — Вилюш, Игнасон и Бобен.

Интересно, кто будет наигрываться на позиции левого защитника — на это место после ухода Терентьева претендуют Байрамян, Киреев и Макеев. Однако не стоит исключать вероятности, что тут Кучук будет наигрывать Сергея Паршивлюка, всё-таки место на правом краю обороны занято Калачёвым.