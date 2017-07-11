«Спартак» оказался не готов к лимиту

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Президент РФС и вице-премьер правительства России Виталий Мутко, выступая на «правительственном часе», анонсировал изменение лимита на легионеров в российском футболе с сезона 2018/19. Ожидается, что в сентябре будет объявлено о введении после чемпионата мира системы 8+17, где в заявку на сезон каждая команда сможет включить только восемь иностранных футболистов.

«Спартак»

Чемпиону страны новый лимит будет очевидно в тягость, несмотря на последние заявления президента клуба Леонида Федуна, вещающего о том, что иметь больше восьми легионеров в заявке было бы губительно для российского футбола.

Прямо сейчас в распоряжении Массимо Карреры десять игроков, не имеющих права выступать за российскую национальную команду, а потому являющихся легионерами. К Сердару Таски, Сальваторе Боккетти, Фернандо, Ивелину Попову, Джано Ананидзе, Лоренсо Мельгарехо, Зе Луишу, Луису Адриано и Куинси Промесу добавился бывший защитник сербской «Црвены Звезды» Марко Петкович.

При этом красно-белые продолжают поиски усиления на рынке, и из российских игроков применительно к чемпиону страны фигурирует только имя Федора Смолова, цена на трансфер которого для «Спартака», похоже, слишком велика.

Так что потенциальные приобретения под Лигу чемпионов также наверняка будут иностранными, а в следующем сезоне клубу придется обязательно с кем-то расставаться.

Главными кандидатами на выход станут в таких условиях кто-то из центральных защитников (если не оба), вечно фигурирующий в трансферных слухах Попов, а уж дни Мельгарехо в команде при новом лимите сочтены абсолютно точно.

Велика будет вероятность ухода Промеса, за которым с каждым годом бегает все больше иностранных команд, ну, а Луису Адриано нужно будет проявить себя, чтобы завоевать право остаться в «Спартаке».

Может заинтересовать иностранные клубы и Зе Луиш, так что спартаковцев, похоже, ждет следующим летом как минимум серьезная встряска, если не перестройка.

И главный вопрос в том, хватит ли у красно-белых российских ресурсов, чтобы заполнить бреши. Пока четкого ответа нет.

За последний рубеж Каррера может не волноваться, в обороне в кадровом плане тоже все хорошо, не до конца понятно только с качеством, если ориентироваться на Лигу чемпионов и борьбу за титул в России, а вот в атаке, за исключением Дениса Глушакова и стареющего Александра Самедова, игру определяют иностранцы.

Большие надежды клуба связаны с универсалом Романом Зобниным, ставшим открытием прошлого сезона, но он порвал в сборной крестообразную связку, и непонятно, как он заиграет после восстановления. Да и сам футболист в перспективе хотел бы попробовать силы за рубежом.

ЦСКА

Для кого новый лимит и сейчас не стал бы проблемой, так это для ЦСКА. Учитывая проблемную ситуацию с финансами у президента клуба Евгения Гинера, отражающуюся и на самих красно-синих, они бы наверняка были рады изменениям прямо сейчас.

На данный момент в распоряжении Виктора Гончаренко есть Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Георги Миланов, Аарон Оланаре да Витиньо.

Марио Фернандес, получивший российский паспорт и готовящийся к дебюту за сборную России, иностранцем больше не считается.

Да, армейцы ведут переговоры с парой-тройкой футболистов без российского паспорта, но все они безболезненно уложатся в систему 8+17.

Скорее всего, даже если сейчас клуб вдруг пополнят три легионера, пространство для маневра у Гинера будет: не факт, что останутся через год в команде Натхо с Милановым, а Оланаре главный тренер недоволен уже сейчас.

«Зенит»

С одной стороны у санкт-петербургского «Зенита» сейчас 12 легионеров, и клуб продолжает вести переговоры по приобретению разных иностранных футболистов, например, бразильца Кайо.

С другой, сине-бело-голубые обычно раньше всех узнают (если не продавливают) изменения в регламент, и обычно к ним готовы.

Вот и нынешняя ситуация не выглядит для «Зенита» критичной. Из имеющихся сейчас в распоряжении Роберто Манчини 12-ти легионеров, итальянский специалист точно не рассчитывает на Йоана Молло, Эрнани и Маурисио. Наверняка не будет в силу суровой конкуренции места в составе талантливому Луке Джорджевичу.

При этом клуб уже пополнили этим летом эквадорец Кристиан Нобоа и аргентинцы Себастьян Дриусси и Леандро Паредес, важную роль должны сыграть Доменико Кришито и Жулиано, а Хави Гарсии и Браниславу Ивановичу не занимать авторитета и опыта.

Но это сейчас. Через год возможны солидные изменения. Иванович не молодеет, к Хави Гарсии и Кришито наверняка будет интерес в Европе, а сине-бело-голубым понадобятся новые иностранные звезды.

Здесь главное, что ни один российский клуб не обладает таким подбором игроков с «правильными» паспортами.

Только этим летом в городе на Неве практически «разграбили» «Ростов», забрав оттуда Дениса Терентьева, Дмитрия Полоза и Александра Ерохина. Команду также пополнили Евгений Чернов и Далер Кузяев.

У «Зенита» все настолько хорошо с российскими игроками, что клуб может позволить себе искать новые места работы недавно купленным Ивану Новосельцеву и Ибрагиму Цаллагову, отправлять на просмотр в тот же «Ростов» Артура Юсупова и особо не вспоминать о наличии в клубе Виктора Файзулина и Александра Рязанцева…

«Краснодар»

Для клуба Сергея Галицкого, который грозится в скором времени выставить команду, составленную полностью из краснодарских воспитанников, новый лимит вроде бы не должен быть опасен.

На деле все обстоит иначе. Пока на кубанском солнце растет талантливая смена нынешним «быкам», в ростере черно-зеленых значатся сразу 12 зарубежных игроков.

Представить «Краснодар» без Андреаса Гранквиста, Кристиана Рамиреса, Налдо, Маурисио Перейры, Жоаозиньо, Шарля Каборе, Рикардо Лаборде и Виктора Класона уже очень трудно. А ведь есть еще Торнике Окриашвили, недавно купленные новый Вандерсон и Михайло Ристич, а также возвращенный из аренды норвежский защитник Стефан Страннберг.

Пожалуй, именно по перспективам «Краснодара», не имеющего возможностей сильнейших клубов страны и развивающегося «эволюционным методом», новый лимит ударит сильнее всего.

Если, конечно, краснодарская молодежь из местной академии не дозреет за сезон до основы. Пока что из местной школы в первой команде заиграл только перспективный Илья Жигулев, а ведь, если не сейчас, то через год наверняка придется искать замену и главной российской звезде команды Федору Смолову.

«Локомотив»

Московский «Локомотив» очень хочет вернуться в число топ-клубов страны. «Железнодорожники» в последние годы сдали позиции, но сейчас обладают солидным составом, способным решать задачи при грамотном управлении.

В распоряжении Юрия Семина хорошая обойма российских игроков во главе с оставшимся в команде Алексеем Миранчуком. Летом пришел ростовский голкипер-рекордсмен Никита Медведев, а с Тимофеем Маграсовым подписали полноценный контракт.

Никуда не делись Игорь Денисов, Алан Касаев, Дмитрий Тарасов и Гилерме — в общем, фундамент у красно-зеленых достойный.

Прямо сейчас в клубе девять футболистов-иностранцев, но Эзекиля Хенти можно, наверное, не считать — за прошлый сезон он убедил в том, что РФПЛ — не его уровень.

Другое дело Ведран Чорлука, Виталий Денисов, Соломон Кверквелия, Тарас Михалик, Неманья Пейчинович, Мануэл Фернандеш, Делвин Ндинга, Ари и Джеферсон Фарфан.

Не все легионеры клуба имеют одинаковое значение для команды, но каждый из них является достаточно квалифицированным футболистом, приносящим пользу. При этом некоторые из этого списка наверняка покинут клуб следующим летом, так что и в условиях нового лимита у селекционного отдела «Локо» будет пространство для маневра.

«Рубин»

Проваливший прошлый сезон, несмотря на солидные инвестиции в иностранных тренера и игроков, «Рубин» начинает новый проект под руководством Курбана Бердыева.

Клуб из столицы Татарстана должен вновь стать одним из сильнейших клубов страны, и для этого туркменскому специалисту понадобятся качественные легионеры, потому что российских игроков соответствующего уровня не так уж много.

Сергей Рыжиков с Сосланом Джанаевым закрывают последний рубеж, в обороне есть Владимир Гранат, Руслан Камболов, Эльмир Набиуллин, Федор Кудряшов, Тарас Бурлак да Олег Кузьмин, в от в полузащите и атаке есть дефицит.

Под руководством Бердыева работают Магомед Оздоев, Максим Канунников, которым активно интересуется «Спартак», Рифат Жемалетдинов и Владимир Дядюн. Все.

При этом в распоряжении наставника казанцев есть целая группа классных легионеров, в том числе и в группе атаки: Карлос Самбрано, Моритц Бауэр, Серхио Санчес, Сесар Навас, Александр Сонг, Гекдениз Карадениз, Максим Лестьенн, Рубен Рочина, Мийо Цакташ, Жонатас, Сердар Азмун.

Часть из них осталась в наследство от Хави Грасии, Навас с Азмуном вернулись вслед за своим главным тренером из «Ростова».

Для нынешнего лимита эта команда уже хороша, а под новый произойдут изменения. У Бердыева есть целый год, чтобы определиться, с кем ему по пути, а с кем — нет. Пожалуй, это достаточный срок.

Остальные

Среди остальных команд на данный момент выделяется «Ахмат», у которого в составе имеется десять иностранных футболистов. По нему новый лимит тоже может ударить серьезно — не так уж много игроков с «правильным» паспортом на рынке.

С другой стороны, клуб из Грозного обладает солидными финансовыми возможностями да и кадрово стоит на ногах крепко, чтобы не слишком переживать из-за новых правил.

Все остальные российские клубы уже сейчас укладываются в имеющийся стандарт и переживать по поводу грядущих изменений в регламенте не должны. Скорее наоборот, им на руку, что грандам разрешат иметь не десять, а только восемь иностранцев в своих составах.