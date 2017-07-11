Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30348058/
11 июля 2017, 12:21 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

СМИ: «Бордо» договорился с «Зенитом» о выкупе трансфера Йовановича

МОСКВА, 11 июл — Р-Спорт. Французский «Бордо» договорился с петербургским «Зенитом» о выкупе трансфера футболиста Вукашина Йовановича и заключит с сербом полноценный контракт, сообщает L’Equipe.

СМИ: Бордо договорился с Зенитом о выкупе трансфера Йовановича - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Йованович перешел в «Зенит» в феврале 2016 года из белградской «Црвены Звезды», но за главную команду из Санкт-Петербурга пока не провел ни одного матча — выступал в первенстве ФНЛ за «Зенит-2». Весеннюю часть минувшего сезона 21-летний защитник провел в «Бордо» на правах аренды.

По информации французского издания, «Бордо» заплатит «Зениту» компенсацию в размере трех миллионов евро, а Йованович подпишет с «жирондинцами» контракт сроком на четыре сезона.

В минувшем сезоне Йованович отыграл за «Бордо» 8 матчей в чемпионате Франции.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Бордо
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
10 июля

Овечкин снял рубашку и спел с Boney M на своей свадьбе. Видео

Хоккеист: приехал в больницу с аппендицитом – проснулся инвалидом

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»