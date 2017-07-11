СМИ: «Бордо» договорился с «Зенитом» о выкупе трансфера Йовановича
МОСКВА, 11 июл —
Р-Спорт. Французский «Бордо» договорился с петербургским «Зенитом» о выкупе трансфера футболиста Вукашина Йовановича и заключит с сербом полноценный контракт, сообщает L’Equipe.
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Йованович перешел в «Зенит» в феврале 2016 года из белградской «Црвены Звезды», но за главную команду из
По информации французского издания, «Бордо» заплатит «Зениту» компенсацию в размере трех миллионов евро, а Йованович подпишет с «жирондинцами» контракт сроком на четыре сезона.
В минувшем сезоне Йованович отыграл за «Бордо» 8 матчей в чемпионате Франции.
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