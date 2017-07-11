Андрей Ещенко: Каррера похож на Капелло, итальянцы
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко в интервью «Советскому спорту» рассказал о готовности команды к сезону, о выступлении сборной на Кубке конфедераций, о тренерских методах Карреры.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ЧЕМПИОНСТВО СО «СПАРТАКОМ» — НАИБОЛЕЕ ВАЖНАЯ ВЕХА В МОЕЙ КАРЬЕРЕ…
— Ваши впечатления после вручения медали? Необычное чувство — быть чемпионом?
— Всегда приятно получить медаль. Особенно, когда она заслужена и выстрадана в течение года. Но эмоции для меня закончились, головой я уже в предстоящем сезоне. Праздник был великолепный. Но надо понимать, что до начала чемпионата осталось всего ничего, и мы активно готовимся к новым вызовам.
— Можно ли сказать, что этот сезон был самым важным за всю вашу большую карьеру?
— На каждом этапе своей футбольной жизни я
— Вы провели сборы.
— Отпуск был небольшой. Между сборами и началом сезона времени совсем немного. Поэтому тренировки были с большими нагрузками. Сначала — двухразовые в Москве, без выезда в город, затем в Австрии почти то же самое. Выходных было очень мало. Но я не жалуюсь. Так должно быть, когда присутствует определенный лимит времени.
У ПЕТКОВИЧА ОТЛИЧНАЯ СКОРОСТЬ И ВИДЕНИЕ ПОЛЯ…
— Спрошу про новичков. На вашу позицию претендуют Петкович и Тигиев. Серьёзные конкуренты для вас?
— Конкуренция всегда должна быть, причем не только в футболе, но и в жизни. От этого выиграет и команда, и сами футболисты. Тем более помимо чемпионата у нас есть еще Кубок и Лига чемпионов, а также игроки сборных. Поэтому когда на той или иной позиции имеется по несколько футболистов — это хорошо, на мой взгляд.
Что касается Петковича, он играл в «Црвене Звезде», клуб с именем. У него приличная скорость, вдобавок он отлично видит поле и читает игру соперника. Мы успели с ним познакомиться. Он достаточно общительный, дружелюбный, на контакт идет легко. Русский знает не так хорошо, но сербский очень похож на наш язык, поэтому мы, в принципе, его понимаем.
— По поводу Тигиева что можете сказать?
— Его я знаю еще по «Анжи»: работяга, молодой игрок. Лично я рад, что он теперь выступает за нашу команду. Уверен, он получит свой игровой шанс и будет прогрессировать. Я стараюсь ему помочь всячески освоиться в команде,
— В прошлом сезоне на вашей позиции по сути не было конкуренции, иногда вашу функцию выполнял Маурисио. Вам это мешало
И я только рад тому, что пришли игроки на мою позицию. Есть дополнительный стимул доказать тренеру, что я лучше.
— На сборах вы играли с левого фланга. Комфортно ли вам на этой позиции?
— Если тебя постоянно наигрывают на этом фланге, то проблем в принципе нет. Могу сказать, что, если ты отвечаешь только за оборону — это одно. Но подключаться к атаке гораздо сложнее. В сборную, кстати, я попал, когда полтора года играл в «Локомотиве» левого защитника. Но вообще правый фланг мне дает куда больше простора для возможностей и маневров. Каррера об этом знает, мы общались на эту тему. Просто он хочет понять, кто на что способен, насколько универсален тот или иной игрок. Вот, наверное, поэтому он и решил меня попробовать слева.
— С вами не стали продлевать контракт… У вас есть объяснение, почему?
— Ни для кого не секрет, что у меня контракт «1+1». Собственно, еще год я смогу поиграть. Скажу, что все условия выполняются, и никаких претензий у меня ни к кому нет. Если будущий сезон отыграю на уровне, дальше обсудим с руководством, что и как. Пока действует то соглашение, которое я заключил в прошлом году.
— Учитывая ваш возраст, считаете ли вы, что предстоящий сезон — самый важный для вас? То есть если вы покинете «Спартак», то, как говорится, громко хлопнув дверью?
— Такие мысли были. Но у меня нет цели громко хлопнуть дверью. Скорее мне бы хотелось как можно дольше играть в «Спартаке». И в данном смысле, конечно, этот сезон будет определяющим. Для защитника 33 года — не критичный возраст. Чувствую я себя хорошо и надеюсь помочь команде максимально.
— Поработав сезон с Каррерой, вы хорошо начали понимать суть итальянского футбола?
— Я начал понимать его еще раньше, играя в сборной под руководством Капелло. Они уделяют внимание тактическим мелочам, что не свойственно другим тренерам. Наверное, благодаря итальянцам есть поговорка: «Мелочей в футболе не бывает…» (смеется).
— Насколько Каррера похож на Капелло?
— Оба эмоциональные, упражнения схожи. Думаю, итальянская школа футбола особо нигде не отличается.
— Чего в игровом плане вам не хватало в прошлом сезоне и над чем надо работать, что подкорректиртовать?
— Я довольно мало подключался к атакам, мало подавал в штрафную. Над этим мне стоит поработать. Очень часто я принимал те решения в игре, которые не стоило принимать. То есть я предпочитал играть наверняка и быть уверенным, что партнер получит мяч. Иногда этого не стоило делать. Просто нужно было брать игрока на себя и больше подавать в штрафную площадь.
— Многие болельщики, да и некоторые эксперты, считают, что вы иногда, что называется, «привозите» мячи в свои ворота. Что скажете на это?
— Может быть. Я не спорю. Не могу назвать себя безупречным игроком.
ОБИДНО, ЧТО СБОРНАЯ ТАК РАНО ПОКИНУЛА ТУРНИР…
— Удавалось ли посмотреть матчи Кубка конфедераций, в том числе и игры сборной России?
— Кроме последней игры вроде бы смотрел все. Обидно, что мы проиграли, моменты у нас были сильные, и мы неплохо комбинировали. Такой ажиотаж поднялся. Все считали, что мы выйдем из группы. Может, некое общественное давление сказалось на игре нашей сборной. Возможно, в этом причина неудачного результата.
— Вы встречались на награждении с Черчесовым, удалось пообщаться?
— Пожали руки, пообщались немножко. Насчет моего возращения в сборную речи не было. Надо быть реалистом: на моей позиции сейчас играют очень сильные ребята. И конкурировать с ними тяжело. Есть Смольников, Шишкин. Тренер предпочитает этих игроков. Станиславу Саламовичу видней. А я смирился с этим и давно для себя решил, что про сборную можно забыть.
— Вы играли в украинской лиге. Сильно отличается их футбол от нашего?
— Ну, я играл лет 10 назад. С тех пор там многое изменилось. Раньше украинский чемпионат был сильнее, чем сейчас, и это глупо отрицать. Тогда были качественные футболисты. Сейчас, как мне кажется, этого нет.
— Удалось пересечься с Шевченко?
— В игровом плане — нет. Он, конечно, легендарный футболист. Это бесспорно. Зато мне удалось поиграть с Сергеем Ребровым.
— И как?
— Он тоже легенда для «Динамо» (Киев). Многому меня научил, взял шефство надо мной, за что я ему благодарен. Когда он стал тренером в Киеве, виделись с ним в Испании на сборах, тепло пообщались, пожелали удачи друг другу.
— Какие у вас воспоминания остались от «Локомотива»?
— Самые положительные. Оттуда я попал в сборную, играл при двух иностранных тренерах — Коусейру и Биличе.
— С кем из них комфортнее работалось?
— С обоими. Поначалу я не попадал в основу, но потом стали доверять мне. И все
Вообще я со многими тренерами общаюсь, с кем мне удалось поработать
РАД, ЧТО «ДИНАМО» ВЕРНУЛОСЬ В
— Вы жалеете, что тогда ушли в «Анжи»?
— Нет, не жалею. Я поиграл в звездной команде на тот момент. Мы заняли третье место, показали неплохой результат. Это был грандиозный проект. Мне кажется, в нашем футболе такого не было. Если б не травмы и тренерская чехарда, более чем уверен, я бы показал себя с лучшей стороны.
— Какое впечатление от встречи с Сулейманом Керимовым?
— Остались положительные эмоции. К нему в любой момент можно было подойти с просьбой, если тебе
— Хочется спросить о московском «Динамо» и вашем пребывании в этом клубе. Что скажете о своей карьере там?
— Что можно сказать? Плохо, что вылетели в первый дивизион. История неприятная. А так, коллектив был интересный, все футболисты были хорошие.
— Вы ушли, потому что не хотели играть в ФНЛ, только ли в этом причина?
— То, что они сейчас вышли в
— Меня это очень радует. Надеюсь, что они докажут свою состоятельность и покажут интересный футбол. Такие команды, тем более с такой историей, должны играть в
— В будущем сезоне будет совершенно другой уровень сопротивления, в частности усилился «Зенит». Что вы думаете о конкурентах, «Зените», ЦСКА?
— Эти клубы всегда претендуют на первые места. Их усиление меня никак не тревожит, этого следовало ожидать. Тем и интереснее будет сезон. Мне всегда нравится играть против сильных противников, там и проявляется твой класс как игрока. Помимо этих команд, не стал бы сбрасывать со счетов и «Краснодар» с «Рубином». Думаю, они тоже постараются показать себя на максимальном уровне.
— Что вы скажете тем, кто считает, что «Спартак» стал чемпионом за счет того, что соперники стали слабее?
— Скажу, что это не наши проблемы. Лично мы никого не ослабляли.
— Что скажете болельщикам перед стартом сезона?
— Мы постараемся выступить на максимуме. Таких фанатов, как у нас, нет ни у кого. Они поддерживали нас на протяжении всего сезона и гнали нас вперед. Хотелось бы, чтобы и в этом сезоне было также, а может даже и больше.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter