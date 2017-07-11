Экс-полузащитник «Дармштадта» Олейник может продолжить карьеру в России

Не исключено, что хавбек, ранее выступавший за пять украинских клубов, в числе которых «Динамо», «Днепр», «Нефтяник-Укрнефть», киевский «Арсенал» и «Металлист», продолжит карьеру в российском чемпионате. В какой клуб может перейти игрок сборной Украины, пока точно не известно.

Денис Олейник выступал за «Дармштадт» с августа 2016 года. На счету украинского футболиста 4 официальных матча за немецкий клуб и 1 гол. 1 июля контракт 30-летнего полузащитника истёк, и стороны не стали его продлевать.