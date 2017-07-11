Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30347629/
11 июля 2017, 10:56 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Экс-полузащитник «Дармштадта» Олейник может продолжить карьеру в России

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Бывший полузащитник «Дармштадта» Денис Олейник отправился в Россию, сообщает Footboom.

Не исключено, что хавбек, ранее выступавший за пять украинских клубов, в числе которых «Динамо», «Днепр», «Нефтяник-Укрнефть», киевский «Арсенал» и «Металлист», продолжит карьеру в российском чемпионате. В какой клуб может перейти игрок сборной Украины, пока точно не известно.

Денис Олейник выступал за «Дармштадт» с августа 2016 года. На счету украинского футболиста 4 официальных матча за немецкий клуб и 1 гол. 1 июля контракт 30-летнего полузащитника истёк, и стороны не стали его продлевать.

Дармштадт
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО