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11 июля 2017, 10:19 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

СМИ: Футболист «Зенита» Йованович согласовал контракт с французским «Бордо»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сербский футболист санкт-петербургского «Зенита» Вукашин Йованович подпишет четырехлетний контракт с французским «Бордо». Об этом сообщает французская газета L’Equipe.

По данным L'Equipe сумма трансфера составит €3 млн. Увеличить
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По данным издания, «Бордо» заплатит «Зениту» за 21-летнего защитника €3 млн. Российский клуб получит определенный процент от дальнейшей перепродажи футболиста.

Йованович выступал за «Бордо» на правах аренды во второй части сезона-2016/17, проведя за команду девять матчей во всех турнирах.

Защитник перешел в «Зенит» из сербской «Црвены Звезды» в феврале 2016 года. За основной состав сине-бело-голубых футболист не провел ни одного матча, сыграв в 25 матчах и забив один гол за вторую команду клуба -«Зенит-2».

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