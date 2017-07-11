СМИ: Футболист «Зенита» Йованович согласовал контракт с французским «Бордо»
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сербский футболист
санкт-петербургского «Зенита» Вукашин Йованович подпишет четырехлетний контракт с французским «Бордо». Об этом сообщает французская газета L’Equipe.
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По данным издания, «Бордо» заплатит «Зениту» за 21-летнего защитника €3 млн. Российский клуб получит определенный процент от дальнейшей перепродажи футболиста.
Йованович выступал за «Бордо» на правах аренды во второй части сезона-2016/17, проведя за команду девять матчей во всех турнирах.
Защитник перешел в «Зенит» из сербской «Црвены Звезды» в феврале 2016 года. За основной состав
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