«Ростов» взял в аренду защитника «Рубина» Устинова
«Ростов» и «Рубин» договорились об аренде защитника Виталия Устинова.
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Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.
Игрок уже присоединился к
Устинов является воспитанником школы ФК «Москва». Ранее кроме казанской команды он выступал за «Нефтехимик» и «Ротор».
«Виталий будет играть за “Ростов” под номером 91. Желаем ему успехов в составе нашей команды!» — говорится на официальном сайте ростовской команды.
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