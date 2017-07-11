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11 июля 2017, 9:31 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ростов» взял в аренду защитника «Рубина» Устинова

Обновлено: 10:19
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

«Ростов» и «Рубин» договорились об аренде защитника Виталия Устинова.

Ростов и Рубин договорились об аренде защитника Виталия <span class=error>Устинова</span>. Увеличить
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Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.

Игрок уже присоединился к жёлто-синим, которые сегодня начнут подготовку к выездному матчу 1-го тура Премьер-Лиги с «Уралом», который пройдёт 15 июля.

Устинов является воспитанником школы ФК «Москва». Ранее кроме казанской команды он выступал за «Нефтехимик» и «Ротор».

«Виталий будет играть за “Ростов” под номером 91. Желаем ему успехов в составе нашей команды!» — говорится на официальном сайте ростовской команды.

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