Как это работает. Тренеры по физподготовке РФПЛ

Продолжаем рубрику «Как это работает» о профессиях в российском футболе. В очередном выпуске разбираемся, как организована работа тренеров по физподготовке: каковы их обязанности, как бороться с ненавистью со стороны игроков, как развить в себе скоростные качества и много чего ещё.

В чём суть работы тренера по физподготовке

Многие могут недооценивать роль тренера по физподготовке в структуре команды. Кому-то эта работа покажется лёгкой — всего-то надо обладать навыками учителя физкультуры. Но на самом деле во многих клубах люди, отвечающие за функциональную подготовку команды, имеют гораздо большие функции, чем проведение растяжек и пробежек.



«Мои функции в ЦСКА — поддерживать в наилучшей готовности максимально возможное число игроков — от матча к матчу, из недели в неделю, — рассказывает тренер по физподготовке ЦСКА и сборной России Паулино Гранеро. — Я готовлю футболистов к выходу на поле, помогаю тренерскому штабу принять необходимые решения. Также присутствует определённый психологический аспект. Я должен не просто “разогреть” команду на разминке, но ещё и мотивировать её. Сделать так, чтобы ребята были физически и морально готовы к матчу».

В современном футболе спектр задач тренеров по физподготовке очень широк. Они должны знать всё о физиологии, упражнениях на различные группы мышц, знать генетику и историю травм каждого футболиста, помогать игрокам набирать форму, составлять план индивидуальной работы для отдельных членов команды, уметь работать с группами, мотивировать.



В ежедневном тренировочном процессе тренер обычно главный тренер выделяет 15−20 минут на работу над физикой. В это время и включаются тренеры по физподготовке, задача которых — разогреть футболистов и подготовить их к работе с мячом. Тем не менее порой физические упражнения команда выполняет и после основной тренировки. Или же игроки делятся на две группы — одни наворачивают круги вокруг поля, другие — работают с мячом.

Когда в РФПЛ появились тренеры по физподготовке

Первым иностранным тренером по физподготовке в России был португалец Мариану Баррету, которого Юрий Сёмин пригласил в команду в 2003 году. Сергей Овчинников работал с ним ещё в бытность игроком в португальской «Алаверке». Кроме того, знаменитый агент Паулу Барбоза плотно контактировал с руководством клуба, был в хороших отношениях с Сёминым, потому приглашение в команду именно этого специалиста было логически обосновано. Правда, надолго в Черкизово Баррету не задержался — вскоре Мариану начал свою карьеру в качестве главного тренера, возглавив сборную Ганы. После этого ещё дважды возвращался в Россию, работая ассистентом тренера в «Динамо» у Сёмина и в «Кубани» у Овчинникова.

Тогда же, в 2004-м, всех заинтересовал приезд в Россию тренерского штаба Невио Скалы. За физическим состоянием Павлюченко, Калиниченко и других спартаковцев следил итальянец Серджо Джовани, пытавшийся внедрить европейскую систему подготовки спортсменов. Однако уже спустя полгода он покинул Москву вместе с главным тренером.



В 2007-м начинание поддержал ЦСКА, пригласивший Пауло Пайшао, которому предстояло справляться с непростой задачей — держать в форме целую бразильскую колонию в лице Вагнера Лава, Жо, Дуду и Даниэла Карвальо. Более того, параллельно Пайшао работал в штабе сборной Бразилии, потому футболисты ЦСКА с бразильским паспортом всегда находились на виду.

Ну, а после 2010 года без тренера по физподготовке обходилась редкая команда Премьер-Лиги.

Во всех ли клубах РФПЛ есть тренеры по физподготовке

Практически. Такой должности не было в «Оренбурге», который вылетел из РФПЛ в стыковых матчах. Нет такового и в вышедших в РФПЛ «Динамо» и «СКА-Хабаровск». Возможно, причина в том, что в низших лигах бюджет ограничен и у редкого тренера есть возможность набрать большой тренерский штаб. Недавно появился тренер по физподготовке в «Тосно» — таковым стал бразилец Мишель Хуфф.



В «Уфе» за функциональную подготовку отвечает член штаба Сергея Семака Сергей Томаров и тренер-реабилитолог Мария Бурова. В «Динамо» после ухода Сергея Алексеева в «Локомотив» также не существует определённой должности тренера по физподготовке. В конце мая «Ахмат» расстался с немецким специалистом Райнером Мюллером, проработавшим в команде всего полгода. Вместо него из «Рубина» пришёл Мигель Гомила. После ухода штаба Луческу с Манчини будет работать Иван Карминате, следующий за Роберто хоть в Англию, хоть в Турцию.

Специалисты из каких стран преимущественно работают в РФПЛ

Преимущественно из России. Хотя ещё недавно должности тренеров по физподготовке занимали в основном иностранцы. Олег Романцев, представитель старой тренерской школы, говорил, что ранее наставникам не была необходима помощь специального человека, следящего за физикой. Бесков и Лобановский не прибегали ни к чьей помощи, так как им, как и Романцеву, было важно чувствовать, как их игроки переносят физические нагрузки.



Однако в нулевых мода на тренеров по физподготовке пришла и в Россию. Поначалу в российских клубах работали иностранцы, россияне привлекались преимущественно из лёгкой атлетики, однако с годами этот институт в России активно развивается, и теперь в шести командах РФПЛ на должности тренеров по физической подготовке работают российские специалисты.

В последнее время в стране появляется всё больше специалистов, получивших высшее образование в сфере спортивной медицины и подготовки. Многие из них ездили на стажировки в большие европейские команды, некоторые работают в клубах уже очень долго, некоторые только начинают свою карьеру в футболе.



Из иностранных специалистов сейчас чаще всего предпочитают испанцев. В «Спартаке» работает Хавьер Нойя Сальсес, до этого трудившийся в «Хетафе», в ЦСКА — Паулино Гранеро, в «Ростове» — Хосе Пастор Верчили, имеющий большой опыт работы в «Вильярреале», в «Рубине» — перешедший из «Малаги» Хуан Солья.

«Наверное, это связано с успехами нашей сборной в 2008—2012 годах, — рассказывает Верчили. — После тех триумфов появился большой спрос не только на испанских футболистов, но и тренеров. Чем мы отличаемся от других? Как таковой отдельно физподготовки в Испании не существовало. По тому образованию, которое я получил, и по опыту работы в “Вильярреале” у нас было особенное понимание физподготовки. Она рассматривалась только в контексте игры. То есть это не просто упражнения с мячом, а именно тренировки через игру, где нет никакой отдельной физической работы. В футболе важна скорость принятия решений — это важнее, чем просто скорость перемещения по полю».

Иностранцев в своей обойме имеют и другие клубы РФПЛ. В «Краснодаре» трудится молдаванин Николае Русу, в «Тереке» до недавнего времени — немец Райнер Мюллер, а теперь испанец Гомила.

Как их работа пересекается с работой главных тренеров

Во время сборов тренеры собираются и составляют план тренировок таким образом, чтобы команда находилась в лучших кондициях в самый важный момент сезона. Кроме того, тренер по физподготовке всегда находится на прямом контакте с главным тренером, информируя его о состоянии игроков. В некоторых клубах перед каждой тренировкой происходит тренерское собрание, на котором, как правило, и обсуждаются все актуальные вопросы. В том числе своё мнение говорит и тренер по физподготовке. А если главный тренер спросит, так ещё и предлагает свой вариант стартового состава.



«По готовности футболистов у каждого тренера, на основании педагогических наблюдений, есть своё мнение, — рассказывает Сергей Алексеев из “Локомотива”. — Для получения объективных данных используем тесты и различные методики. Мы всегда на связи, так что этот вопрос на постоянном контроле главного тренера. Результаты всех тестов, тренировочные данные и, самое главное, анализ матча всегда предоставляем ему в кратчайшие сроки. Чаще всего мы общаемся с тренерами перед тренировкой, но иногда тренер проводит с тренером по физподготовке личную беседу».

Тренеры по физподготовке чаще всего работают отдельно от главного тренера. Пробежки, разминка, работа в зале, восстановление — за этими компонентами подготовки обычно следят именно люди, отвечающие за физику. Тренер же осведомляется о состоянии того или иного футболиста и узнаёт, в какой тот находится форме и сколько времени готов провести на поле.

В современном футболе тренеры всё чаще привозят на новое место работы свой штаб, с которым привыкли работать. Это говорит о том, что между главным тренером и тренером по физподготовке всегда очень плотный контакт и главный готов доверить эту значимую в команде роль лишь проверенному человеку. Так, вместе с Луческу в «Зените» работал Карло Николини, с которым они многие годы трудились ещё в «Шахтёре», а главный тренер сборной России Станислав Черчесов уже несколько лет сотрудничает с Владимиром Паниковым.

Правда ли, что футболисты ненавидят тренеров по физподготовке

Вряд ли речь идёт о ненависти — скорее, футболисты недолюбливают не самих тренеров, а их профиль работы. Всё-таки больше всего пахать приходится именно под надзором тренеров по физподготовке. Потому многие игроки порой мстят надоедливому персонажу — купают в бассейне, стригут налысо и тому подобное. Так что одна из главных задач тренеров — наладить взаимоотношения с футболистами.



После возвращения в ЦСКА Виктор Васин сказал, что меньше всего скучал по Паулино Гранеро, тренеру по физподготовке, который загружает игроков на сборах по полной программе. Оно и понятно — зачастую тренеры, отвечающие за физику, гоняют игроков, заставляя тех работать на пределе своих возможностей, чтобы уже по ходу чемпионата команда не испытывала проблем и не волочила ноги после часа игры. Да и сами игроки это понимают. Хотя порой ворчат и смотрят исподлобья.



«Конечно, без мяча тренироваться муторно, чего тут спорить, — рассказывает тренер по физподготовке “Анжи” Михаил Соловей. — Профессионалы относятся к этому спокойно. Но есть и футболисты, которые начинают ныть. Хотя они бы ныли на любой работе. В каждой команде такие есть. Кого-то приходится уговаривать, кого-то… Все же люди разные, каждого нужно мотивировать по-своему».



Алан Дзагоев в интервью «Чемпионату» и вовсе рассказывал, как на сборах вместе с партнёрами бросил Паулино Гранеро в бассейн гостиницы после того, как тот отказался разрешать игрокам бежать кросс четыре минуты вместо восьми. Чтобы тренер не убежал, сторожил его новичок Оланаре.

А в «Спартаке» так и вовсе побрили наголо тренера Хавьера Сальсеса после завоевания золотых медалей РФПЛ. Правда, это оговаривалось ещё в начале сезона.

Где обучаются тренеры по физподготовке

По словам Марии Буровой, 70% получаемых тренером знаний — это самообразование. Многие оканчивают институты физической культуры, но зачастую этого недостаточно. Тренеры по физподготовке постоянно штудируют книги, статьи и научные журналы, общаются между собой, посещают специальные спортивные симпозиумы и конгрессы.



Некоторые клубы специально устраивают курсы по повышению квалификации своих специалистов. Так, Сергей Алексеев вместе с Олегом Пашининым посещал академию мадридского «Атлетико», где общался с местными тренерами.



Один из самых авторитетных российских специалистов в области теории и методики футбола, генеральный директор Академии тренерского мастерства РФС Андрей Лексаков рассказал, как происходит обучение тренеров по физподготовке в России.



«Сейчас проведён третий набор тренеров в рамках академии тренерского мастерства РФС. Многие люди с первого набора уже работают в клубах РФПЛ, ФНЛ и молодёжной сборной. Мы получили разрешение от УЕФА на такие курсы, они это приветствовали. В рамках УЕФА пока нет обязательного обучения тренеров по физподготовке. Но Россия находится в экспериментальной программе УЕФА по внедрению таких курсов в практику национальных ассоциаций. Курс стоит 100 тысяч рублей, он вбирает в себя 300 учебных часов и проходит в течение года. Большое внимание уделяется физио-биологическим предметам: физиология, биохимия. Проведение занятий является неотъемлемой частью подтверждения своего уровня. Раз в три года любой тренер должен подтвердить свой уровень: написать методические статьи или пособия, провести занятия с молодыми коллегами».

Какие современные технологии применяются в работе

Новые технологии всё более активно применяются как во время тренировок, так и для быстрого восстановления футболистов. Уже больше десятка лет при занятиях применяются пульсометры, замеряющие ритм сердца футболистов. У каждого максимальные значения пульса разные, потому доктора следят за работой спортсменов в режиме реального времени и корректируют нагрузки в зависимости от его формы, возраста и физиологических данных. Такие приборы помогают точно определять состояние спортсмена.



Вы, наверное, замечали, что часто, когда футболисты снимают после матча футболки, под ними оказываются нелепые с виду чёрные жилеты, похожие на бюстгальтеры. Оказывается, это конструкция, помогающая удерживать между лопаток спортсменов специальный датчик, который собирает данные об игроке во время физических нагрузок. Учитываются различные показатели: суммарное расстояние, преодолённое на максимуме скорости, пульс, число ускорений и много чего ещё.

«Мы в “Локомотиве” используем систему GPS для сбора физических параметров нагрузки, пульсометрии для анализа физиологических реакций, а также некоторые другие способы, — рассказывает Сергей Алексеев. — Самые основные и информативные показатели анализируем после каждой тренировки. В некоторые периоды может применяться также межиндивидуальный и динамический сравнительный анализ результатов тестирований».



Применяются во время тренировок и дроны, благодаря которым тренеры после тренировки оценивают работу футболистов и могут анализировать игру с высоты птичьего полёта. Дроны помогают разглядеть разрывы между линиями и сосчитать количество метров между оборонительной и атакующей группами.

В вопросе диагностики и восстановления после травм современные технологии также играют одну из важнейших ролей.



«Если футболист получает травму, мы проводим клиническое тестирование, при необходимости отправляем на МРТ, КТ и УЗИ, — говорит тренер-реабилитолог “Уфы” Мария Бурова. — Исходя из анализов, расписываем план восстановления. Многое зависит от биомеханики, от физических способностей человека к регенерации тканей. У меня собран анализ данных по каждому игроку команды. Я должна заранее предугадывать травмы, которые может получить футболист».

По мнению Буровой, в течение ближайшего года в командах смогут помогать футболистам восстанавливаться от травм гораздо быстрее. К примеру, сейчас стараются не удалять мениски при травмах, так как они отвечают за сбалансированную работу коленного сустава, а печатают новые на 3D принтерах. Пока эта технология не используется в спорте, а тестируется в повседневной жизни. Но в ближайшее время всё должно измениться.

«Если мы удаляем хотя бы один из рогов мениска или делаем чистку, давление на составные поверхности меняется, и в будущем это может привести к повреждению хрящевой ткани. С этой точки зрения замена мениска на новый, напечатанный на принтере, значительно снизит риски получить ещё одну травму», — утверждает тренер «Уфы».

Какие необычные упражнения применяются

У каждого тренера есть своя методика и свои секреты. И не каждый спешит их раскрывать. Однако что-то журналистам подсмотреть порой удаётся. Например, Паулино Гранеро практикует так называемые станции. На каждой из них футболист выполняет то или иное упражнение — от простого жима лёжа до странных, на первый взгляд, движений с прикреплённой к блину резинкой, — после чего бежит на другую половину поля на следующую «станцию». Нагрузки приходятся на разные группы мышц. На каждое упражнение — 20 секунд. Всего таковых «станций» 20.



Олег Саматов, работавший в штабе «Спартака» при Дмитрии Аленичеве, на сборах практиковал тренировки на пляже. Некоторые были уж совсем необычными — два футболиста приседали или передвигались, держа один мяч лбами на весу. По словам Саматова, упражнения на песке развивают координацию, ловкость и скорость мышления.



Зачастую тренеры адаптируют в футболе упражнения из других видов спорта. Так, тренер «Амкара» по физподготовке Андрей Разин уже давно практикует занятия, позаимствованные из лёгкой атлетики. Оно и неудивительно, Разин пришёл в футбол из этого вида спорта и даже принимал участие в Олимпиаде 1988 года.



«На тренировках, когда мы работаем без мяча, я прошу футболистов бежать широким шагом. Они привыкли передвигаться маленькими шажками, так легче контролировать мяч. Но если футболисту поставить правильную технику бега широким шагом, он будет передвигаться по полю гораздо быстрее. Тем не менее нельзя сделать из медленного игрока спринтера. У разных игроков по-разному развиты мышечные волокна. У одних преобладают медленные волокна — они более выносливые. У других — быстрые, они более скоростные».

Итог