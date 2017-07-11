Футболисты «Ахмата» проведут контрольный матч с «Ангуштом» 12 июля

Игра с «Ангуштом» пройдет в среду в Грозном, где команда проводит завершающую часть подготовки перед матчем первого тура с пермским «Амкаром», который состоится 16 июля на поле «Ахмата».

«Контрольный матч будет, 12 числа играем с “Ангуштом”. Это будет последняя игра перед стартом чемпионата. Сейчас самый ответственный этап подготовки, когда надо подвести команду к первой игре сезона, подготовить ребят психологически и физически, провести много работы по тактике», — приводит слова Кононова официальный сайт «Ахмата».

«Новички себя чувствуют комфортно, им нравится Грозный, они влились в коллектив и чувствуют себя уверенно. Думаю, что и ребята относятся к ним не как к новичкам, а как к тем, кто готов делать совместный результат», — добавил тренер.