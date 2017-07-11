Илья Казаков: Все увереннее говорят, что формат лимита будет «8+17»

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По его словам, с сезона-2018/19 одновременно в заявку команды можно будет включить не более восьми иностранцев.

«В кулуарах все увереннее говорят, что формат будет «8+17» и его должны объявить в сентябре.

Если действительно так, ситуация на рынке становится еще более напряженной. «Зенит» и «Рубин» вовремя сориентировались в ней, укрепившись русскими игроками, а у «Спартака», например, такой длины состава просто нет. И брать еще одного легионера, когда их число будет жестко лимитировано, глупо.

Молодые игроки из дубля в этой истории помочь могут вряд ли. Если посмотреть на тот же «Локомотив» — на летних сборах Семин прибегал к услугам дублеров, но ставка будет сделана на старую гвардию. Потому что есть задачи — в данном конкретном случае это место в тройке (хотя по официальной версии, для внешнего мира — в пятерке) и выход из группы в Лиге Европы. А соответствовать задачам надо, чтобы остаться во главе команды. Создание «Казанки» — это ведь шаг именно в эту сторону. Желание понять, можно ли сделать боеспособную команду на основе молодых игроков, — написал Казаков.