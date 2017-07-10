Почему Россия никого не может купить. Колонка Казакова

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FOOTБОЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Илья КАЗАКОВ

Вся трансферная история этого лета умещается в одну фразу: кризис в Европе закончился.

А у нас нет.

Дело не в Китае, точнее — не только в нем. Просто в Европе снова стало много денег в футболе. Раньше зарабатывать ехали сюда, а сегодня 2−3 миллиона евро игрок может получить в среднем европейском клубе.

Простой пример: известно, как «Спартак» был озабочен поиском сильного правого защитника. Селекционеры шерстили в поисках такого везде, где могли. Нашли неплохой вариант, приценились…

После небольшой паузы футболист перешел в другой клуб, время от времени претендующий даже не на место в Лиге чемпионов, а на возможность декларировать подобные задачи — за 15 миллионов евро.

«Локомотив» ищет двух сильных игроков, что просто необходимо в свете выбывших скорее всего до конца года Чорлуки и Виталия Денисова, но не может найти. На совете директоров — не только «Локомотива», но и любого другого клуба — могут обозначаться одни фамилии, однако потом начинают фигурировать совершенно иные.

Не потому, что селекционная служба работает плохо.

Потому что мы сегодня малопривлекательны для зарубежного футбольного рынка.

Если еще недавно официальное предложение по трансферу с конкретной суммой оказывалось убедительным фактором, сейчас агенты игрока, получив подобную оферту, идут в другой клуб, демонстрируют запросы русских и легко повторяют условия для своего подопечного. Именно эта история, как понимаю, произошла с Маноласом. «Рома» продублировала предложение «Зенита» и все, кроме петербуржцев, остались счастливы.

И это ведь «Зенит». Который недавно английская Guardian охарактеризовала как клуб с бездонными карманами. Клуб, куда вернулся в тандеме с Фурсенко лучший спортивный директор постсоветского пространства Сарсания.

Что тогда говорить о других.

«Спартак» выделил деньги на трансферы, но никого пока купить не может. Как и «Краснодар».

Европа ведь в отличие от карманов «Зенита» не бездонная. Количество классных игроков ограничено. Как в Южной Америке, в Африке.

Покупать среднего игрока задорого — смысла нет. На сильного нет денег. Или конкуренты такие, что не переплюнуть.

Остается одно — ждать конца трансферного окна, надеясь выхватить на флажке кого-то из тех, кто вдруг оказался лишним. Причем, насколько известно, многие (тот же «Спартак», например) готовы согласиться на вариант с платной арендой.

А главное — всех смущает лимит, его новая формула.

В кулуарах все увереннее говорят, что формат будет «8+17» и его должны объявить в сентябре.

Если действительно так, ситуация на рынке становится еще более напряженной. «Зенит» и «Рубин» вовремя сориентировались в ней, укрепившись русскими игроками, а у «Спартака», например, такой длины состава просто нет. И брать еще одного легионера, когда их число будет жестко лимитировано, глупо.

Молодые игроки из дубля в этой истории помочь могут вряд ли. Если посмотреть на тот же «Локомотив» — на летних сборах Семин прибегал к услугам дублеров, но ставка будет сделана на старую гвардию. Потому что есть задачи — в данном конкретном случае это место в тройке (хотя по официальной версии, для внешнего мира — в пятерке) и выход из группы в Лиге Европы. А соответствовать задачам надо, чтобы остаться во главе команды. Создание «Казанки» — это ведь шаг именно в эту сторону. Желание понять, можно ли сделать боеспособную команду на основе молодых игроков.

Но при этом, удивительное дело, самые ликвидные игроки вроде Смолова или Дзюбы, возможные внутренние трансферы которых активно обсуждаются летом, по-прежнему остаются в своих клубах.

Слух, что «Зенит» предложил Дзюбу «Спартаку», не новый. Он возник, когда форвард уехал с австрийского сбора сборной перед Кубком конфедераций — и точно тогда же потух, поскольку представить Артема в «Спартаке» немыслимо без жесткого конфликта с болельщиками красно-белых. На что вряд ли кто пойдет.

История вокруг ухода Смолова еще более загадочна. Сомнительно, что в «Краснодаре» пошли бы на обмен дважды лучшего бомбардира лиги на Кокорина без дополнительной финансовой выгоды для себя. Поскольку зарплата зенитовца выше, чем у краснодарца, ее кому-то надо компенсировать. И к тому же в сегодняшнем дне Смолов стоит дороже. А главное вряд ли сам Кокорин горит желанием поменять «Зенит» на «Краснодар», с отсутствием понятных еврокубковых перспектив у южного клуба в ближайшее время — даже несмотря на близкую дружбу с Мамаевым.

Расторопность «Зенита», его агрессивность на трансферном рынке, обещанная Фурсенко и не разошедшаяся с делом, приобретение группы сильных новичков — все это делает петербуржский клуб главным фаворитом чемпионата. Бердыев в Казани — это надолго и можно предположить, что там не будут решать задачу возвращения к статусу лучшей команды страны наскоком, за один сезон. Слишком большая зачистка предстоит этому тренеру на старом-новом месте, чтобы назвать «Рубин» стопроцентной альтернативой «Зениту».

Если и есть сейчас слабое место у клуба с берегов Невы, то это главный тренер. Манчини пока еще новичок в российском футболе и каким бы он не был тактиком и ранее успешным человеком, ему предстоит новый вызов. Есть мнение, что тренировочный процесс Аленичева в «Спартаке» был гораздо интереснее чем у Карреры. Но чемпионат выиграл итальянец — за счет других качеств, прежде всего — лучшего и правильного контакта с командой.

Но у Манчини есть профессионализм Сарсания, деньги «Газпрома» и агрессивность Фурсенко. Совокупно это больше, чем может предложить любой другой наш клуб на старте нового сезона. ​.