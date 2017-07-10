5. «Зенит» — «ЦСКА» 1:0, 2011 год

Последний матч за Суперкубок, который проводился весной, перед переходом чемпионата на систему розыгрыша «осень — весна». Впервые матч был сыгран за пределами Москвы. Игра прошла в Краснодаре на стадионе футбольного клуба «Кубань». Встречались чемпион России 2010 года и обладатель Кубка России 2009/10 «Зенит» и вице-чемпион 2010 года и обладатель Кубка России 2010/11 ЦСКА.

Фаворитом игры считался московский клуб с потрясающей парой нападающих Думбия — Вагнер Лав, которую активно поддерживали Дзагоев, Хонда и Мамаев. «Зенит» в силу ряда причин вышел на поле с Данко Лазовичем на острие, которого поддерживала тройка Широков — Данни — Зырянов.

В первом тайме «армейцы» имели ощутимое игровое преимущество, но после перерыва вместо Лазовича вышел Алексей Ионов, и «Зенит» перешел на игру вторым номером, сделав акцент на контратаки. Одна из них и принесла успех. Семак получил пас на ход, обыграл Игнашевича и прострелил на Ионова, который забивал уже в пустые ворота. До финального свистка счет не изменился.

Интересные факты: после этой победы Сергей Семак стал обладателем уникального достижения — он выигрывал Суперкубок в составе трех клубов: в 2004 году вместе с ЦСКА, в 2010 году — с «Рубином» и в 2011 году — с «Зенитом»; автор победного гола Алексей Ионов в январе 2011 года перешел из «Зенита» в «Кубань».

4. «Рубин» — ЦСКА 1:0, 2010 год

Встречались чемпион России 2009 года «Рубин» и обладатель Кубка России 2008/09 ЦСКА. Матч состоялся 7 марта на стадионе «Лужники» и смог собрать всего 15 тысяч болельщиков.

Первые 30 минут прошли в атаках ЦСКА, которые не несли серьезной угрозы воротам «Рубина». На 35-й минуте Сергей Игнашевич отдал назад пас Игорю Акинфееву, а тот выбил его на Александра Бухарова, который и вогнал его в сетку армейских ворот. В конце первого тайма Рыжиков спас команду после удара со штрафного Хонды.

Второй тайм превратился в бенефис голкипера «Рубина». Выход один на один Хонды — Рыжиков спасает, удар со штрафного все того же Хонды — Рыжиков переводит мяч через перекладину, бьет Красич — мяч отбит на угловой. А когда и вратарь был бессилен, на помощь ему дважды приходил каркас ворот. В конце матча голкипер «Рубина» получил желтую карточку за затяжку времени, после чего и прозвучал финальный свисток.

3. «Зенит» — «Локомотив» 1:1 (4:2 по пенальти), 2015 год

Встречались чемпион России 2014/15 года «Зенит» и обладатель Кубка России 2014/15 «Локомотив». Изначально матч планировали провести в зимнюю паузу, но потом было решено провести его летом перед стартом сезона. Матч должен был состояться на стадионе «Химки», но стоимость аренды не устроила РФПЛ, и игру перенесли в Санкт-Петербург.

На 28-й минуте Тарасов протаранил защитные порядки «Зенита» и выкатил мяч Ньясу, удар которого оказался неберущимся для Лодыгина — 0:1. На 60-й минуте все тот же Ньяс убегает с центра поля к воротам «Зенита», но не попадает в створ. После этого Гильерме дважды спасает ворота после ударов Халка со штрафных, но на 83-й минуте и он был бессилен. Халк выполнил навес со штрафного, Витсель переправил мяч затылком на дальнюю штангу, где Смольников внес его в ворота — 1:1. Основное время так и закончилось вничью. В дополнительные 30 минут самый реальный момент упустил Витсель, после скидки головой Рондона пробивший с трех метров мимо ворот. В серии послематчевых пенальти «Локомотив» подвели Григорьев и Чорлука, пытавшиеся исполнить удар Антонина Паненки и запоровшие его. У «Зенита» Шатов попал в штангу. А победу фактическим хозяевам поля принес удар Доменико Кришито.

2. «Спартак» — ЦСКА 2:3, 2006 год

Самый огненный матч за Суперкубок состоялся 11 марта 2006 года. Встречались чемпион России 2005 года и обладатель Кубка России 2004/05 ЦСКА и вице-чемпион 2005 года «Спартак».

Из-за травмы спины матч пропустил основной голкипер московского «Спартака» Войцех Ковалевски. В ворота встал Алексей Зуев, а на скамейке запасных место занял Дмитрий Хомич. На 21-й минуте матча Игорь Акинфеев неудачно выбежал из ворот, Роман Павлюченко опередил его, пробросил мяч и выполнил навес на Егора Титова. Капитан «Спартака» не промахнулся по пустым воротам — 1:0. На 38-й минуте матча Квинси после розыгрыша штрафного навесил точно на Павлюченко, который ударом сходу вогнал второй мяч в ворота ЦСКА. «Спартаковцы» побежали праздновать, а армейцы побрели к центру поля, но неожиданно для всех главный судья матча Игорь Егоров отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд. Практически сразу армейцы сравняли счет после комбинации с участием Вагнера Лава и Юрия Жиркова — 1:1.

В начале второго тайма Денис Бояринцев навешивает на Игнаса Дедуру, который скидывает мяч в центр штрафной площади ЦСКА, где Моцарт в падении «рыбкой» отправляет его в сетку ворот — 2:1. Скорости в матче еще больше возросли, тем более, что температура опустилась до «-8» градусов мороза. За 15 минут до конца основного времени матча грубейшую ошибку допустил голкипер «Спартака» Алексей Зуев, прерывая фланговый прострел Юрия Жиркова. Матч попал к Чиди Одиа, который и восстановил равновесие — 2:2. Через десять минут Ивица Олич навешивает в штрафную площадь «Спартака», Жо оказывается против Бояринцева, перепрыгивает его и наносит удар головой. Зуев недоуменно обнаруживает мяч в сетке ворот — 2:3. На последней минуте основного времени матча за вторую желтую карточку был удален Алексей Березуцкий. Штрафной удар. Мяч выносится к центру поля, где Родригес врезается в Ивицу Олича, после чего на поле вспыхивает потасовка. В результате, Одия и Игнашевич у ЦСКА и Моцарт с Клементе Родригесом получают желтые карточки. Но у «спартаковцев» они оказываются вторыми, и они удаляются с поля. Дабы еще больше не накалять, страсти Егоров дает финальный свисток.

1. «Локомотив» — ЦСКА 1:1 (4:3 по пенальти), 2003 год

Самый первый матч за Суперкубок России по футболу был сыгран 8 марта в Международный женский день. Встречались чемпион России 2002 года московский «Локомотив» и обладатель Кубка России 2001/02 московский ЦСКА.

Матч подарил нам самый главный триллер в истории Суперкубка. Весь первый тайм «Локомотив» отбивался от беспрерывных атак ЦСКА. Великолепен был Сергей Овчинников. Но за пять минут до свистка на перерыв и он был бессилен, когда после углового Ролана Гусева, Иржи Ярошик внес его в ворота вместе с мячом. Чех забил в дебютном матче за армейцев. «Босс» бросился к судье, но получил лишь «горчичник» от Валентина Иванова за свои эмоции. А в штрафную площадь «железнодорожников» полетели зажженные файера. После матча Овчинников признал, что судья его пожалел, так как он должен был быть удален за слова в адрес рефери. На последней минуте первого тайма Максим Бузникин должен был сравнивать счет после выхода один на один с Вениамином Мандрыкиным, но мяч после его удара попал в штангу.

На второй тайм нападающий не вышел, вместо него появился Руслан Пименов, который и сравнял счет за семь минут до финального свистка. Лоськов выполнил штрафной, Евсеев головой переправлял мяч в сторону ворот, Мандрыкин отбил удар, но Пименов первым оказался на добивании — 1:1. В дополнительное время лишь Гусев имел отличный момент для взятия ворот, но и его удар отразил Овчинников. Серия послематчевых пенальти стала бенефисом обоих вратарей. После первых трех ударов счет был 1:0 в пользу ЦСКА, гол на счету Самодина. Лоськов, Кириченко, Измайлов, Евсиков — все они не смогли переиграть вратарей, а Лекхето пробил мимо ворот. Маминов сравнивает счет в серии — 1:1, но «экс-железнодорожник» Соломатин выводит «красно-синих» вперед — 2:1. Пятым у «Локомотива» бьет Пименов. Руслан выполняет пенальти в стиле Антонина Паненки, аккуратно подсекает мяч по центру ворот, а Мандрыкин заваливается в угол 2:2. К мячу подходит Ролан Гусев. Если он забивает — ЦСКА победил. Но его удар парирует Овчинников. Начинается серия до первого промаха. Игнашевич и Рахимич бьют точно — 3:3. Кстати, для Сергея этот Суперкубок будет последним трофеем, который он завоюет с «Локомотивом», все остальные трофеи будут завоеваны с ЦСКА. Седьмым у красно-зеленых бьет Олег Пашинин, который за неделю до матча не реализовал пенальти в контрольной игре с сочинской «Жемчужиной». Удар на силу — и 4:3 в пользу «Локомотива». Шемберасу надо забивать, но его удар с одиннадцатиметровой отметки парирует Сергей Овчинников и приносит «Локомотиву» первый Суперкубок России.