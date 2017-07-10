Албанские договорняки. При чем тут «Динамо»?

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Вопросы вызвали два поражения чемпиона Албании с астрономическими счетами: 0:7 от австрийского «Вольфсбурга» и 0:6 от «Динамо».

КТО ПОЖАЛОВАЛСЯ

Сигнал поступил от базирующейся в Бельгии организации Federbet, которая борется с мошенничеством в игровом секторе и, в частности, занимается выявлением футбольных матчей с фиксированным итогом. «Кукеши» в ответ направил письмо на имя президента УЕФА Александера Чеферина, в котором выразил возмущение клеветой.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКЛИ ПОДОЗРЕНИЯ

Конечно, сказывается дурная репутация. Западная Европа с 90-х годов вздрагивает от быстрой на расправу албанской мафии, которая распустила там свои щупальца вследствие войны в Косово, когда этнические албанцы в массовом количестве получали статус беженцев. Показательно, что ЕС на протяжении долгих лет вплоть до 2014 года отказывал Албании в предоставлении во многом символического статуса кандидата на вступление в свои ряды в первую очередь из-за высокого уровня коррупции и организованной преступности в балканском государстве.

Нехорошая слава и у национального футбола. В тихом омуте чемпионата Албании, который совсем не на виду, процветает подпольный тотализатор. В мае 2000 года в одном из баров расстреляли президента клуба «Томори» Адриана Чобо и футбольного арбитра. В Норвегии в 2015 году за договорняки посадили на восемь месяцев трех албанских футболистов из третьего дивизиона скандинавской страны. А в Швеции из клуба второго дивизиона «Ландсркуна» был отчислен игрок по фамилии Лечи, которого подозревали в связях с букмекерами. Шведские журналисты после этого, представившись бизнесменами, разыграли футболиста и записали в Приштине на скрытую камеру его похвальбу, что он-де может устроить нужный результат и в классе сильнейших.

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ЧТО ГРОЗИТ «ДИНАМО»

Ничего серьезного.

«Кукеши» — не первый албанский клуб, который бросает тень на российский футбол. В конце 2015 года под подозрением оказались еврокубковые матчи албанской команды «Скендербеу» с лиссабонским «Спортингом», загребским «Динамо», североирландским «Крузейдерс», а также московским «Локомотивом». Речь шла не об итоге домашней встречи с железнодорожниками — он едва ли мог вызвать вопросы, а об обеспечении в концовке нужного кому-то конкретного результата.

Тревогу забила упоминавшаяся уже организация Federbet. Она обратила внимание на то, что на 77-й минуте матча при счете 1:0 в пользу гостей был зафиксирован резкий рост ставок на то, что в сумме будет забито три мяча или более. На 87-й минуте ставки на это еще возросли. А в итоге москвичи, будто на заказ, дважды добились успеха — на 89-й и 90-й минутах, воспользовавшись пассивностью защитника Яшаницы.

А СУДЬИ КТО?

Federbet — организация букмекеров и владельцев казино, созданная в 2010 году с тем, чтобы способствовать унификации в государствах-членах ЕС законов, которые регулируют игровой бизнес. Ее штаб-квартира располагается в Брюсселе.



Организация позиционирует себя как некоммерческое объединение, которое является лидером в выявлении и предотвращении незаконных действий при ставках на результаты спортивных соревнований.



Матчи с фиксированными результатами находятся под прицелом Federbet, так как приносят букмекерам большие убытки. К своим достижениям организация может отнести дисквалификацию с ее подачи на один год албанского клуба «Скендербеу». ​.

УЕФА на основе расследования как перечисленных международных игр, так и ряда матчей национального чемпионата, исключил «Скендербеу» из числа участников еврокубков в сезоне-2016/17, хотя клуб завоевал звание чемпиона страны. Спортивный арбитражный суд в Лозанне иск албанцев отклонил.

Россиян ни в чем не обвинили. На поле некогда, да и ни к чему разбираться в природе чужих промахов. Их надо использовать — и все. Точно так же и к «Динамо» претензий возникнуть не должно. Максимум кому-то вопросы зададут: «Не показалось ли вам?..».

Шестой гол «Кукеши», кстати, пропустил от москвичей на 84-й минуте.

ТОВАРИЩЕСКАЯ ПРИБЫЛЬ

Товарищеские матчи, к сожалению, нередко вызывают подозрения. Ставки затрагивают и этот «безобидный», казалось бы, сегмент футбола.

В 2012 году в Зимбабве разразился Asiagate, как окрестила скандал местная пресса. В африканской стране пожизненно дисквалифицировали 15 человек: пятерых футболистов, группу футбольных чиновников, включая бывшего исполнительного директора национальной федерации Хенриетту Рушвайя, нескольких тренеров, агента и даже двух журналистов в связи с их причастностью к договорным матчам сборной в Малайзии, Вьетнаме и Таиланде в период с 2007 по 2009 год. Огромное количество игроков были отлучены от футбола на сроки от двух до десяти лет.

Тогда же ФИФА подвергла наказаниям пятерых футбольных руководителей из ЮАР, которые устраивали нужные результаты в интересах синдиката сингапурца Уилсона Перумала в товарищеских матчах «Бафана Бафана» перед ЧМ-2010 с Таиландом, Болгарией, Колумбией и Гватемалой.

Вот и рассказывай потом, что экспериментировал с составом и что команда вышла на поле «под нагрузками».