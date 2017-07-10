Футболисты «Амкара» проиграли сербскому клубу «Чукарички» в товарищеском матче
Футболисты пермского «Амкара» уступили клубу «Чукарички», занявшему девятое место в чемпионате Сербии в прошедшем сезоне, в контрольной игре на тренировочном сборе в Словении.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, состоявшаяся в понедельник, завершилась со счетом 1:0 в пользу сербских футболистов.
Сбор «Амкара» в Словении продлится до 14 июля, после чего команда вылетит в Грозный на матч первого тура РФПЛ сезона-2017/18 против местного клуба «Ахмат» (прежнее название — «Терек»), который пройдет 16 июля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter