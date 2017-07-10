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10 июля 2017, 21:54 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «Амкара» проиграли сербскому клубу «Чукарички» в товарищеском матче

Футболисты пермского «Амкара» уступили клубу «Чукарички», занявшему девятое место в чемпионате Сербии в прошедшем сезоне, в контрольной игре на тренировочном сборе в Словении.

Футболисты пермского <span class=error>Амкара</span> уступили клубу <span class=error>Чукарички</span> занявшему девятое место в чемпионате Сербии в прошедшем сезоне в контрольной игре на тренировочном сборе в Словении. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в понедельник, завершилась со счетом 1:0 в пользу сербских футболистов.

Сбор «Амкара» в Словении продлится до 14 июля, после чего команда вылетит в Грозный на матч первого тура РФПЛ сезона-2017/18 против местного клуба «Ахмат» (прежнее название — «Терек»), который пройдет 16 июля.

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