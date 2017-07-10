Ребров vs Селихов. Почему Каррера ценит Артема

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РАЗВЕ НОВЫЙ КОНТРАКТ — ГАРАНТИЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ?

Ребров — один из самых опытных и авторитетных игроков в команде, нынешний сезон станет для него уже седьмым в красно-белой футболке. Лидер раздевалки, образец порядочности и отношения к делу, бывший капитан, — со «Спартаком» он пережил много падений, но в мае наконец-то осуществил большую мечту, завоевав золото.

Артем играл от звонка до звонка во всех матчах, пока гонка за титул не завершилась, провел чемпионат на достойном и ровном уровне. Случались игры, когда сильно помогал партнерам — с «Ростовом» дома (1:0) или с ЦСКА на выезде (2:1). Бывали встречи, где в каких-то моментах можно было сыграть чуть эффективнее (например, против «Уфы» на «Открытие Арене»), однако грубых ошибок, из-за которых команда сильно пострадала в важных сражениях, не вспоминается.

Новый контракт — бонус, который Ребров полностью заслужил. Каррера ценит футболистов-бойцов с горящими глазами, готовых отдавать на поле все силы и двигаться к новым свершениям. Амбиций у Артема, не сомневайтесь, по-прежнему много.

Да, получить три года нового соглашения в его возрасте — очень круто, не все клубы идут на такие риски. В ЦСКА, например, больше 12 месяцев в таких случаях не предлагают — ни Игнашевичу, ни Березуцким, ни Тошичу. Но у «Спартака» есть финансовые возможности, а у Карреры — уверенность, что Ребров команде еще очень пригодится.

Артем спокойно и без какого-либо недовольства переживет место на скамейке запасных, если вдруг станет проигрывать конкуренцию. Такие этапы в его карьере уже неоднократно бывали, вместе с Диканем и Песьяковым они образовывали самую дружную тройку голкиперов в стране.

Новый длительный контракт — вовсе не гарантия, что все три года Ребров будет неприкосновенным номером один. И странно, что многие клубные поклонники восприняли новость именно так.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWXnuY5DuCg/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Артём Ребров продлил контракт со «Спартаком» на три сезона!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-10T14:16:34+00:00">Июл 10 2017 в 7:16 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

РЕАКЦИЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Заходишь на один популярный сайт спартаковских болельщиков, открываешь заметку о подписании и видишь, что при 500 голосах «минусов» и «плюсов» у нее примерно поровну.

Вот самые популярные комментарии, имеющие много положительных откликов и выше остальных стоящие в рейтинге:

1) «Удачи Артему, но я за Селихова»;

2) «Похоже, Селихова, как и Песьякова, замаринуют»;

3) «Что ж, видно, что Массимо рассчитывает на Тему. Удачи ему и поменьше ляпов. Но Селихова, конечно, жалко».

Кроме того, встречаются откровенно едкие и негативные слова, обвинения в ненадежности и грустные смайлики. Похожая реакция — в социальных сетях.

Причины на самом деле объяснимы: Селихов молод и талантлив, считается одним из самых перспективных вратарей страны и может при постоянной практике вырасти в большую звезду.

У Реброва же репутация добротного, но не самого выдающегося по спортивным меркам голкипера, чей потолок уже ясен, а склонность к периодическим ошибкам подтверждена несколькими сезонами — если в прошлом чемпионате их не было, то в предыдущих, не будем лукавить, случались. Порой очень грубые.

К тому же, Артем не молодеет, не в его пользу сыграл пропущенный между ногами простенький гол в спарринге с «Вождовацем» на предсезонке (кое-кто даже на это готов обращать внимание). А Селихов, если засидится на лавке, запросто может превратиться в эдакого Чепчугова и растерять навыки, которые в его возрасте необходимо развивать. Болельщики волнуются. И, наверное, их понять можно.

НОВЫЙ СЕЗОН ДОЛЖЕН НАЧАТЬ АРТЕМ

Только попробуйте поставить себя на место Карреры.

Он приехал в чужую страну, принял команду и добился с ней главного пока триумфа в карьере. Люди, которым он с первых же дней доверился, не подвели и обеспечили результат. Одним из них стал как раз Ребров. То, что происходило за год или два до этого, его абсолютно не волнует. Массимо, возможно, даже никогда не видел прежних промахов Артема. Важно только то, что здесь и сейчас, а в режиме реального времени вратарь провел отличный сезон и не давал повода в себе усомниться.

К тому же, появление в команде Селихова, по некоторым сведениям не согласованное с Каррерой и всплывшее в неожиданный момент, едва не привело к серьезному конфликту с руководством, после которого клубные боссы сделали выводы и перестали проводить трансферы без тренерского ведома. Тем не менее, Массимо добродушно принял нового голкипера, многократно защищал его на публике («Я счастливый человек, ведь у меня три сильных вратаря. И мне нужны все трое, никого не отдам в аренду», — говорил он зимой).

Песьяков, правда, из «Спартака» в результате ушел, сыграв только в последнем ничего не решающем туре (да еще и наделав там ошибок). Чтобы произошли другие вратарские изменения, нужны причины. Пока их нет. И Ребров же, по всей вероятности, должен начать новый сезон, ведь Каррера — не враг себе, чтобы ломать то, что привело к успеху.

Селихов стал простым заложником обстоятельств, попал в новую команду в период, когда она переживала лучший сезон за последние 16 лет. Новичку легко отвоевать место в составе, если в клубе все плохо. Когда все хорошо — куда сложнее.

Варианты у 23-летнего голкипера сейчас для таких случаев стандартные. Возможно, придется терпеть и ждать. Только никто не расскажет, сколько ошибок Реброва или гениальных спасений Селихова на тренировках должно состояться для кадрового переворота. Быть может, Каррера попробует применить популярную в больших европейских клубах схему: один вратарь играет в чемпионате, другой — в Лиге чемпионов и Кубке (но пока это видится маловероятным сценарием, слишком итальянец последователен и рационален).

Если же Селихов рвется в бой уже сейчас, если для него и половина сезона на скамейке запасных — чересчур много, а амбиции гонят в стартовый состав любой команды перед домашним чемпионатом мира, то нужно обязательно идти к Каррере и руководству и прояснять свою дальнейшую судьбу. Аренда в данном случае — действительно разумный сценарий.

Потому что Ребров и нынешний сезон вполне может провести без серьезных ляпов. И лучше бы многие болельщики именно этого ему сейчас и пожелали, вместо необоснованной критики под новостью о продлении контракта. ​.