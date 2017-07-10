ФК «Урал» победил бронзового призера чемпионата Украины «Зарю» в контрольном матче

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Встреча, состоявшаяся в понедельник, завершилась со счетом 2:0 в пользу екатеринбургской команды. В составе победителей отличились Николай Димитров (42-я минута) и Владимир Ильин (84).

Во вторник «Урал» проведет заключительный матч на сборе в Словении против сербского клуба «Динамо» (Вране).