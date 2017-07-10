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10 июля 2017, 21:35 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Урал» победил бронзового призера чемпионата Украины «Зарю» в контрольном матче

Футболисты екатеринбургского «Урала» одолели луганскую «Зарю», ставшую бронзовым призером минувшего чемпионата Украины, в товарищеской игре на тренировочном сборе в Словении.

Футболисты екатеринбургского Урала одолели луганскую Зарю ставшую бронзовым призером минувшего чемпионата Украины в товарищеской игре на тренировочном сборе в Словении. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в понедельник, завершилась со счетом 2:0 в пользу екатеринбургской команды. В составе победителей отличились Николай Димитров (42-я минута) и Владимир Ильин (84).

Во вторник «Урал» проведет заключительный матч на сборе в Словении против сербского клуба «Динамо» (Вране).

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