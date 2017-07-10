«Тосно»: на съемной квартире

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ТРЕНЕР

Дмитрий ПАРФЕНОВ

Замечательный в прошлом футболист и прогрессирующий тренер. Основательность — вот самое подходящее слово, которое характеризует Парфенов.

В профессии он продвигался поступательно, без спешки, но вверх. Сначала была работа в штабе юношеской сборной России. Затем — полноценный самостоятельный дебют в Иваново, когда экс-спартаковец «Текстильщик» в бронзе в Западной зоне ПФЛ. Его признали лучшим тренером турнира, а индикатором работы была высокая по меркам второго дивизиона посещаемость.

В городе невест не было сверхзадач и давления, которое неизменно обрушивалось на всех тренеров «Тосно». Так, далеко не все верили, что Парфенов в Ленинградской области надолго, а он не просто задержался — впервые в истории вывел клуб в премьер-лигу. Новая глава в тренерской карьере Парфенова обещает стать не менее увлекательной.

ТРАНСФЕРЫ

Обладая скромными по меркам премьер-лиги возможностями, «Тосно» изначально сделал ставку на свободных агентов и аренды. Такой подход во время финансового кризиса разумен и позволяет подобрать качественный состав. Так можно заполучить не только опытных исполнителей вроде Юрченко, но и талантливую молодежь, которой требуется игровая практика. Спартаковцы Кутин и Мелкадзе переросли уровень ФНЛ, уже появлялись на поле в премьер-лиге и хотят прогрессировать. То же касается проходившего просмотр в «Динамо» воронежца Шахова. Интересно будет увидеть в деле новичков-легионеров — партнера Зе Луиша по сборной Кабо-Верде Нуну Рошу, хорошо выглядевшего в «Боавиште» бразильца Андерсона Карвалью и двукратного чемпиона Белоруссии в составе БАТЭ Карницкого.

Пришли: п. Андерсон Карвалью (Боавишта), з. Кутин (Спартак, аренда), п. Трошечкин (Ростов, аренда), п. Карницкий (Гомель), в. Юрченко (Анжи), в. Гутор (Оренбург), в. Опарин (Енисей), з. Нуну Роша (свободный агент), п. Казаев (Химки), з. Шахов (Факел), н. Вукушич (Гройтер Фюрт), з. Дудиев (Анжи), н. Мелкадзе (Спартак, аренда).

Ушли: з. Никитин (Оренбург, аренда), н. Милевский (контракт), п. Чиркин (Оренбург), п. Чхапелия (Факел), з. Аравин (Сибирь), в. Байчора (Химки), н. Кутьин (Енисей), в. Книга (Динамо СПБ), в. Нигматуллин (Амкар), з. Богаев (Паланга, из аренды), н. Киреенко (Паланга, из аренды), з. Логашов (Балтика), п. Причиненко (Балтика, выкуп прав), з. Гарбуз (Енисей), п. Макаров (ЦСКА, из аренды).

ИЗМЕНЕНИЯ

В ближайшее время «Тосно» арендует у «Зенита» защитника Чернова. Если вспомнить, как удачно играл в прошлом сезоне другой воспитанник сине-бело-голубых Богаев, можно рассчитывать, что Парфенов раскроет возможности еще одного талантливого футболиста.

Возможны и сюрпризы, ведь не зря в некоторых матчах на поле были таинственные для публики футболисты с универсальной формулировкой «игрок на просмотре». По большому счету состав команды с учетом возможностей клуба сформирован, и практически на каждую позицию есть несколько претендентов.

СОСТАВ

В ФНЛ «Тосно», как правило, использовал расстановку 4−5−1. С большой долей вероятности ей будет отдаваться преимущество и на новом уровне. Претендентов на единственное место в атаке хватает, а Мелкадзе, хотя и значится в заявке форвардом, может действовать из глубины. Благо, с пасом у него все в порядке. Если судить по контрольный матчам, пока стартовый состав «Тосно» — загадка. Новички в него вводились постепенно, и не факт, что все они с ходу сумеют вытеснить тех, кто давно знаком с требованиями тренерского штаба. Кроме Мелкадзе и Кутина чаще других пришедших в межсезонье играл Карницкий.

КАЛЕНДАРЬ

15 июля. Уфа (д)

22 июля. Краснодар (г)

30 июля. Зенит (д)

6 августа. Арсенал (г)

9 августа. ЦСКА (д)

13 августа. Локомотив (г)

18 августа. СКА-Хабаровск (д)

26 августа. Рубин (г).

ПРОГНОЗ

Кроме непосредственно футбольных трудностей дебютант столкнется с необходимостью выступать вне дома, ведь в Тосно современный стадион пока находится в стадии проекта. Арена в Великом Новгороде, где ковался успех прошлого сезона, славилась хорошей посещаемостью и стала для команды Парфенова вторым домом — но не отвечающим требованиям РФПЛ. На питерском стадионе «Петровский» такая аудитория на дебютанта РФПЛ не соберется. Плюс, играть на новом уровне будут учиться тренер, команда и отдельные футболисты. Так объективная задача «Тосно» — закрепиться в элите. Пусть и после участия в «стыках».