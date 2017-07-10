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10 июля 2017, 20:22 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Хави Гарсия получил предложение из чемпионата Испании

Как сообщает AS, «Бетис» собирается пригласить этим летом полузащитника «Зенита» Хави Гарсию.

Как сообщает AS Бетис собирается пригласить этим летом полузащитника Зенита Хави Гарсию. Увеличить
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Согласно источнику, 30-летний футболист, на которого также претендуют «Малага» и «Бордо», хочет вернуться в примеру.

Ранее хавбек питерского клуба изъявил желание стать игроком «Бенфики», цвета которой он защищал с 2009 по 2012 гг.

Отметим, что Гарсия является воспитанником мадридского «Реала». За сливочных игрок провел 32 матча и отдал одну голевую передачу.

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