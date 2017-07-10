А. Кержакова могут оштрафовать за ловлю лосося в Карелии
Нападающему Александру Кержакову грозит штраф до 5 тыс. рублей за ловлю лосося в Карелии.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В День рыбака, 9 июля, футболист опубликовал в своём «инстаграме» фото с четырьмя лососями в руках. Пост был сопровождён такими хэштегами, как #рыбалка и #карелия. В отделе государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Республике Карелия сообщили, что собираются проверить эту информацию, так как ловля лосося в регионе запрещена.
«Если рыба поймана на территории республики Карелии и Вологодской области — то, в соответствии со статьёй 75 приказа № 414 от 30 октября 2014 года, добыча лосося озёрного запрещена. Нарушение правил добычи наказывается административным штрафом от 2 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией судна и других орудий ловли. Кроме того, должен посчитаться ущерб, причинённый
Мы начнём сейчас проверять эту информацию, выйдем на Кержакова, спросим, где он поймал эту рыбу. Если скажет, что в Карелии или Вологде, то тогда будем его привлекать, — сообщили в Росрыболовстве по Карелии изданию «КарелInform».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter