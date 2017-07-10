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10 июля 2017, 19:33 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

А. Кержакова могут оштрафовать за ловлю лосося в Карелии

Нападающему Александру Кержакову грозит штраф до 5 тыс. рублей за ловлю лосося в Карелии.

Нападающему Александру <span class=error>Кержакову</span> грозит штраф до 5 тыс. Увеличить
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В День рыбака, 9 июля, футболист опубликовал в своём «инстаграме» фото с четырьмя лососями в руках. Пост был сопровождён такими хэштегами, как #рыбалка и #карелия. В отделе государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Республике Карелия сообщили, что собираются проверить эту информацию, так как ловля лосося в регионе запрещена.

«Если рыба поймана на территории республики Карелии и Вологодской области — то, в соответствии со статьёй 75 приказа № 414 от 30 октября 2014 года, добыча лосося озёрного запрещена. Нарушение правил добычи наказывается административным штрафом от 2 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией судна и других орудий ловли. Кроме того, должен посчитаться ущерб, причинённый водно-биологическим ресурсам. Это надо эту рыбу взять, взвесить, посмотреть, замерить и по таксам высчитать ущерб.

Мы начнём сейчас проверять эту информацию, выйдем на Кержакова, спросим, где он поймал эту рыбу. Если скажет, что в Карелии или Вологде, то тогда будем его привлекать, — сообщили в Росрыболовстве по Карелии изданию «КарелInform».

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