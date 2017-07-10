ФК «Арсенал» (Тула) ушел от поражения в контрольном матче с «Динамо» (Москва)
Футболисты московского «Динамо», которое по итогам прошлого сезона вернулось в российскую
премьер-лигу, и тульского «Арсенала» разошлись миром в товарищеской игре.
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Встреча, состоявшаяся в понедельник в Новогорске, завершилась со счетом 1:1. На гол Антона Соснина на 75-й минуте у «бело-голубых» туляки ответили точным ударом Кирилла Комбарова с пенальти на 84-й.
В первом туре нового сезона РФПЛ 18 июля «Динамо» примет чемпиона страны московский «Спартак», а «Арсенал» в этот же день на выезде сыграет со столичным «Локомотивом».
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