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10 июля 2017, 19:16 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Арсенал» (Тула) ушел от поражения в контрольном матче с «Динамо» (Москва)

Футболисты московского «Динамо», которое по итогам прошлого сезона вернулось в российскую премьер-лигу, и тульского «Арсенала» разошлись миром в товарищеской игре.

Футболисты московского Динамо которое по итогам прошлого сезона вернулось в российскую <nobr>премьер-лигу</nobr> и тульского Арсенала разошлись миром в товарищеской игре. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в понедельник в Новогорске, завершилась со счетом 1:1. На гол Антона Соснина на 75-й минуте у «бело-голубых» туляки ответили точным ударом Кирилла Комбарова с пенальти на 84-й.

В первом туре нового сезона РФПЛ 18 июля «Динамо» примет чемпиона страны московский «Спартак», а «Арсенал» в этот же день на выезде сыграет со столичным «Локомотивом».

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