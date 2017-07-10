Смолов должен восстановиться за три недели
27-летний нападающий Федор Смолов прошел в Москве процедуру
магнитно-резонансной томографии по поводу травмы задней поверхности бедра.
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Видимо, что-то случилось...
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Обследование выявило небольшой надрыв мышцы без гематомы. Восстановление футболиста должно занять около трех недель.
Таким образом, форвард пропустит
Повреждение игрок получил в воскресенье в контрольном матче «быков» с ЦСКА (1:1) в Австрии, и после окончания спарринга вылетел в Москву вместе с армейцами. (Вячеслав КОРОТКИН).
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