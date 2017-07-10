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10 июля 2017, 19:13 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Смолов должен восстановиться за три недели

27-летний нападающий Федор Смолов прошел в Москве процедуру магнитно-резонансной томографии по поводу травмы задней поверхности бедра.

27-летний нападающий Федор Смолов прошел в Москве процедуру <nobr>магнитно-резонансной</nobr> томографии по поводу травмы задней поверхности бедра. Увеличить
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Обследование выявило небольшой надрыв мышцы без гематомы. Восстановление футболиста должно занять около трех недель.

Таким образом, форвард пропустит два-три тура чемпионата России-2017/18, который начнется в субботу, 15 июля. Напомним, что исследования в одной из столичных клиник наряду с ее специалистами проводили представители медицинских подразделений «Краснодара» и сборной России.

Повреждение игрок получил в воскресенье в контрольном матче «быков» с ЦСКА (1:1) в Австрии, и после окончания спарринга вылетел в Москву вместе с армейцами. (Вячеслав КОРОТКИН).

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